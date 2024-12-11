Enis Arıkan'dan 90'lı yıllara döndüren trajikomik bir hikâye
Enis Arıkan’ın başrolünde yer aldığı ‘Hayalperest’, 90’lı yılların İstanbul’unda başlayan trajikomik bir hikaye ile hayallerinin peşinden giden bir gencin macerasını sahnelemeye hazırlanıyor.
Enis Arıkan’ın başrolünde yer aldığı, "Bir hayalin gerçek olması için küllerinden kaç defa doğması gerekir?" sorusuyla izleyenleri, hayallerini kovalayan bir gencin hikayesine ortak eden Hayalperest oyunu, tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Hayallerine tutunarak, hayatın zorluklarına göğüs geren bir gencin yıldız olma hikayesini anlatan “Hayalperest”in metnini Mert Dilek kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Mehmet Ergen oturuyor. Oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan, dans koreografilerini ise Beyhan Murphy üsteleniyor. Oyunda Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir, Enis Arıkan'a eşlik ederken sahnede birbirinden farklı kareografilerle otuza yakın dansçı ve korodan oluşan bir ekip tiyatro severlerlerle buluşuyor.
away from keyboard ve Zorlu PSM ortaklığında sahnelenecek "Hayalperest" ilk kez 24 Aralık'ta, ardından 25 Aralık'ta Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama