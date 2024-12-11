Enis Arıkan'dan 90'lı yıllara döndüren trajikomik bir hikâye

Yayınlanma: 11.12.2024 - 13:21

Güncelleme: 11.12.2024 - 13:22

Enis Arıkan’ın başrolünde yer aldığı, "Bir hayalin gerçek olması için küllerinden kaç defa doğması gerekir?" sorusuyla izleyenleri, hayallerini kovalayan bir gencin hikayesine ortak eden Hayalperest oyunu, tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Hayallerine tutunarak, hayatın zorluklarına göğüs geren bir gencin yıldız olma hikayesini anlatan “Hayalperest”in metnini Mert Dilek kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Mehmet Ergen oturuyor. Oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan, dans koreografilerini ise Beyhan Murphy üsteleniyor. Oyunda Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir, Enis Arıkan'a eşlik ederken sahnede birbirinden farklı kareografilerle otuza yakın dansçı ve korodan oluşan bir ekip tiyatro severlerlerle buluşuyor.



away from keyboard ve Zorlu PSM ortaklığında sahnelenecek "Hayalperest" ilk kez 24 Aralık'ta, ardından 25 Aralık'ta Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkacak.