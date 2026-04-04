ENKA’da E. Prof. Dikmen Gürün’ün kitabı tanıtıldı

Gazetemizin değerli köşe yazarı, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Emeritus Profesör Dikmen Gürün’ün ENKA Sanat’ın destekleriyle Doğan Kitap tarafından basılan yeni kitabı “Bir Dönem Üstünden Türk Tiyatrosunu Eleştirilerle Okumak” 2 Nisan akşamı ENKA Oditoryumu'nda düzenlenen sohbet toplantısıyla tanıtıldı. Yazar Zeynep Miraç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Dikmen Gürün, tiyatro dünyamızın önde gelen eleştirmenleri Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Seçkin Selvi, Zeynep Oral ile kitabın editörü İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Firidinoğlu ve Kadir Has Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden Dr. Özlem Hemiş katıldılar.

Dikmen Gürün, kitabın basılmasını sağlayan ENKA Sanat yöneticisi Gül Mimaroğlu ile Koordinatör Murat Ovalı’ya, başta yayın yönetmeni Cem Erciyes olmak üzere Doğan Kitap ailesine, tasarımını yapan alanının usta ismi Bülent Erkmen’e ve yazım, basım sürecinde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Neden Türk Tiyatrosunu eleştirilerle okumak?” sorusunun cevabının çocuklukta başlayan uzun yıllar süren babası Dr. Halil Gürün ile her izledikleri sanat eseri üzerine yaptıkları yorumlarda yattığını açıkladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsü’nde Prof. Dr. Sevda Şener ile eleştiri üzerine yaptığı doktora tezinin de kitabın ilham kaynağı olduğunu belirten Gürün, kitaba dair şu önemli hususun altını çizdi, “1950-1980 yılları arasındaki tiyatro ve eleştiri ilişkisinin izini sürmek yalnızca geçmişi anlamak için değil geleceğe dair ipuçları yakalamak için de önemli. Dolayısıyla eleştirinin sanatın sürekliliğini besleyen, tiyatronun kendini yenilemesine imkan tanıyan bir alan olduğunu örnekleriyle ortaya koymak istedim. Umarım ki bunu başarabildim.”

Eleştirmenler Seçkin Selvi ve toplantıya gönderdikleri mesajlarla katılan yazarlarımız Prof. Dr. Ayşegül Yüksel ve Zeynep Oral tiyatroda eleştirinin işlevi ve Türkiye'deki eleştiri üzerine düşüncelerini ifade ederek Dikmen Gürün’ün başarılı çalışmalarının devamını dilediler. Kitabın aynı zamanda editörü olan Nilgün Firidinoğlu ise, kaynakçanın zenginliği konusuna da dikkat çekerek, kaynaklarının kaynağı haline gelen kitabın sadece tiyatro değil kültür tarihi çalışmaları için de çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Hoca büyük bir iş başarmış. Bütün bu kaynaklar 21. Yüzyılda araştırmacılara alternatif tarihler yazmak için büyük bir başvuru kaynağı olacak.” dedi.

Etkinliğe Dikmen Gürün’ün kitabı ithaf ettiği oğlu Halil Uçarer ve torunu Yaşam Uçarer'in de olduğu ailesi, uzun yıllar Tiyatro Festivali yöneticisi olduğu İKSV ailesi, aralarında Zeliha Berksoy, Suna Keskin, Meral Çetinkaya, Tilbe Saran, Yeşim Özsoy’un da olduğu çok sayıda oyuncu ve eleştirmen ile öğrencileri katıldı.