ENKA Sanat 40. yılında klasik müziğe odaklanıyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:16

ENKA Sanat’ta yapılan basın toplantısında bursun ayrıntılarını anlatan, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, “Sayın Lale Tara’nın yıllardır genç sanatçılara verdiği desteği sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiğimiz burs ile Türkiye’deki yetenekli genç sanatçıların yurtdışındaki eğitimlerine katkı sağlayarak onların potansiyellerini geliştirmelerine destek olacağız. Her yıl, Seçici Kurul’un belirleyeceği 2 genç yeteneğe ilk yılımızda 2 milyon TL’lik burs desteği taahhüt ediyoruz. Bu yıl klasik müzik alanına odaklanan burs ile önümüzdeki yıllarda diğer sanat dallarına yönelik çalışmalar da yürüteceğiz” dedi.



Yetenekli genç sanatçıların yurtdışındaki lisans ve lisansüstü eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bursun “Seçici Kurul”unda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flütçüsü Bülent Evcil, viyolonsel sanatçısı ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA Vakfı temsilcisi bulunuyor.

Başvurular haziran ayında ENKA Sanat’ın web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Lale Tara Sanat Bursu ile ilgili bilgi ve başvuru koşulları www.enkasanat.org adresinden takip edilebilecek.





