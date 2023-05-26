ENKA Sanat 40. yılında klasik müziğe odaklanıyor
ENKA Sanat 40. yılında klasik müziğe odaklanıyor ve bu yıl Lale Tara Sanat Bursu veriyor.
ENKA Sanat’ta
yapılan basın toplantısında bursun
ayrıntılarını anlatan, ENKA Sanat
Direktörü Gül Mimaroğlu, “Sayın
Lale Tara’nın yıllardır genç sanatçılara verdiği
desteği sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata
geçirdiğimiz burs ile Türkiye’deki yetenekli
genç sanatçıların yurtdışındaki eğitimlerine
katkı sağlayarak onların potansiyellerini
geliştirmelerine destek olacağız. Her
yıl, Seçici Kurul’un belirleyeceği 2 genç
yeteneğe ilk yılımızda 2 milyon TL’lik
burs desteği taahhüt ediyoruz. Bu
yıl klasik müzik alanına odaklanan
burs ile önümüzdeki yıllarda diğer
sanat dallarına yönelik çalışmalar da
yürüteceğiz” dedi.
Yetenekli genç sanatçıların yurtdışındaki lisans ve lisansüstü eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bursun “Seçici Kurul”unda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Grup Şefi ve aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Solo Flütçüsü Bülent Evcil, viyolonsel sanatçısı ve MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dilbağ Tokay, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gökhan Aybulus ve ENKA Vakfı temsilcisi bulunuyor.
Başvurular haziran
ayında ENKA Sanat’ın web sitesi üzerinden
gerçekleştirilecek. Lale Tara Sanat Bursu ile ilgili
bilgi ve başvuru koşulları www.enkasanat.org adresinden takip edilebilecek.
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