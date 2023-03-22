Enver Gökçe Toplumcu Şiir Ödülü’nde katılım koşulları açıklandı
Özgür Öyküşiir Dergisi’nce düzenlenen “Enver Gökçe Toplumcu Şiir Ödülü” katılım koşulları açıklandı. Ödüle 1 Temmuz’a dek başvurulabilecek.
Ödüle, şairler ve yayınevleri 2022’de yayımlanmış şiir kitaplarıyla katılabilecek. Ödülün seçici kurulu Hasan Hüseyin Yalvaç, Metin Turan, Sami Aydoğan, Sultan Su Esen, Hatem Türk ve Münevver Aksoyak Erdem’den oluşuyor. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2023 olan ödül hakkında 0536 425 41 26 ve 0501 361 66 08 numaralarının yanı sıra [email protected] adresinden bilgi alınabilecek.
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