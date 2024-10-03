Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanı seçilmesiyle ilçede önemli değişimler yaşanıyor

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Ankara’nın Etimesgut ilçesi, 25 yıl sonra bu seneki yerel seçimlerde el değiştirmişti. CHP’nin adayı Erdal Beşikçioğlu’nun belediye başkanı seçilmesi, ilçenin havasını kısa sürede değiştirmeyi başardı. Gelir gelmez ilçeye çok sayıda kültür sanat etkinliği de kazandıran Beşikçioğlu, bu etkinliklere katılımın çok yüksek olduğunu dile getiriyor.

Etimesgut Kent Tiyatrosu’nun genel sanat yönetmenliğini yapan Erdal Beşikçioğlu’nun teklifiyle bu yıl Etimesgut’a bir de tiyatro festivali gelecek. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali - Etimesgut (KentFest), bu yıl ilk kez 11-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünde başlayacak ve aynı zamanda kent tiyatrosunun açılış oyununa da ev sahipliği yapacak olan festivalde sekiz ülkeden 15 gösteri CKM Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Etimesgut’ta ilk kez hayata geçen festival için Ankara’nın yanı sıra İstanbul’da da bir basın toplantısı düzenlendi. Övül ve Mustafa Avkıran ile Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek’in de katıldığı toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan da festival ekibini yalnız bırakmadı.

Toplantıda konuşan başkan Beşikçioğlu, “Yaklaşık 25-30 yıldır ilçedeki yurttaşların herhangi bir kültür sanat etkinliğiyle buluşmamış olması, böyle bir dönemde trajikomik bir durum. Biz de bu ihtiyacı bir an önce karşılamak amacıyla mesleğinde iki usta isimle yola çıktık. Bu uluslararası festival sayesinde Etimesgut, artık ülke içerisinde isminin duyulmasının yanı sıra bundan böyle Avrupa’yla başlayıp dünyada bir marka ilçe olma yolunda adımlarını atıyor” şeklinde konuştu.

Övül Avkıran “Buralar bildiğiniz gibi değil...” diyerek başladığı etkileyici konuşmasında “hayal kurmayı bilen” bir sanatçının belediye başkanı olmasının kıymetli olduğunu dile getirdi. Avkıran, “Kentin kültürünü inşa edemez, koruyamazsak o kentlerde yetişen nesillerin hafızasını da koruyamamış oluruz ki, hafızası olmayan nesiller hayatları boyunca kendi başarıları için çalışamaz, kendi rüyalarını göremezler” dedi.

KentFest’in heyecan uyandıran programına değinen Mustafa Avkıran ise festivalin bir şenlik havasında geçeceğine vurgu yaptı. Avkıran, “Etimesgut’un kültür sanatının ne kadar hızlı değiştiğine birilerinin dikkat etmesi gerekecek” şeklinde konuştu.

FARKLI ÜLKELERDEN 15 GÖSTERİ

KentFest, toplantıda 20 genç oyuncu tarafından hayata geçirildiği vurgulanan, kent tiyatrosunun ilk yapımı, Haldun Taner’in “Vatan Kurtaran Şaban” oyununun 11 Ekim’deki prömiyeriyle başlayacak. 12 Ekim’de Ankaralı Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinde Ankara hikâyelerini anlatacağı festival, 13-14 Ekim’de dünya tiyatrosunun kıymetli yönetmenlerinden Theodoros Terzopoulos’un “Alarme” adlı oyununu seyirciyle buluşturacak.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER

Festivalde “Meselemiz Ankara” üst başlığıyla söyleşiler de yapılacak. 12 Ekim’de Erdal Beşikçioğlu ve Yekta Kopan, 13 Ekim’de Metin Solmaz ve Murat Meriç söyleşilere katılacak. KentFest kapsamında profesyonellere yönelik atölye çalışmaları da olacak. (Tüm program için: kenttiyatrofestivali.com)