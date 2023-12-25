Erdil Yaşaroğlu'nun kişisel sergisi "Transatlantik" ziyarete açıldı

Yayınlanma: 25.12.2023 - 21:43

Güncelleme: 25.12.2023 - 22:06

Beyoğlu'ndaki Alexandre Vallaury binasındaki serginin açılışı öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Yaşaroğlu, 2019'daki ilk sergisi "Oyun"un ardından ikinci kişisel sergisinin izlenime sunulduğunu söyledi.

Bu süre içerisinde karma sergilere de katıldığını dile getiren Yaşaroğlu, "Normalde 6-7 heykelle de açabileceğim sergi için dayanamadım 30'a yakın heykel hazırladım ama keyfim yerinde. Bu süreç boyunca yaptığım heykeller var, aynı zamanda bu sergiye özel yaptığım yeni bir sürü de iş var." şeklinde konuştu.

Sergiye adını veren heykelin küçük bir gemi olduğunu belirten Yaşaroğlu, şunları kaydetti:

"Sergideki bütün işler ayrı bir yolculuğa çıkarıyor, bir yandan metafor oyunu da var, hepsinin ayrı hikayesi var. Küçük, sarı, sevimli oyuncak transatlantik görüyorsun ama aslında dünyayı nasıl mahvettiğimizi anlatan bir şey. Biraz böyle karanlık tarafları da var açık söylemek gerekirse. O kadar neşeli gibi gözükse de bazıları değil. Sonuçta derdim var, her hikaye anlatıcısının derdi vardır ki o derdi bir şekilde dillendirirsin. Tabii çözüm bende değil maalesef ama belki bu sergiyi gezecek bir politikacı ya da bir çocuk büyüyünce çözecek derdimizi. Ben sorunları, aklıma gelenleri, sıkıldığım şeyleri, mutlu olduklarımı, iyi şeyleri, kötü şeyleri gösterebiliyorum sadece. Onu da en iyi yaptığım şey karikatür, heykel, bu araçları kullanıyorum."

Yaşaroğlu, ziyaretçilerin sergide alışık olmadıkları bir dünyaya gireceğini, alışık olmadıkları formlar ve hikayeler göreceğini sözlerine ekledi.

Sanatçının taş, bronz ve ahşap kullanarak hazırladığı, renkli ve parlak yüzeyleriyle dikkati çeken eserlerinin yer aldığı sergi, 30 Ocak'a kadar gezilebilecek.