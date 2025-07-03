Eric Kripke duyurdu... The Boys efsanesi sona eriyor: Çekimler tamamlandı

Garth Ennis ve Darick Robertson’ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, kara mizah ve sert süper kahraman eleştirisiyle dikkat çeken The Boys dizisi için final sezonu heyecanı başladı.

Başrollerinde Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara ve Nathan Mitchell gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, beşinci sezonuyla ekranlara veda edecek.

"BÜYÜK FİNALİ GÖRMENİZ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Dizinin yaratıcılarından Eric Kripke, final sezonu çekimlerinin tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Setten bir kare paylaşan Kripke, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sete bir daha asla gelmeyeceğim. Yakında yıkılacak. Bu anın tek kelimeyle tarifi: minnettarlık. Harika bir oyuncu kadromuz, müthiş bir ekibimiz ve inanılmaz eğlenceli bir hikâyemiz oldu. Üstelik tahmin edilemez bir şeyi de yakaladık: doğru zamanlama. Kariyeriniz boyunca bu saydıklarımızdan ikisini bile yakalayabilirseniz şanslısınız. Biz hepsine sahiptik. The Boys ailesine teşekkür ederim, hepinizi seviyorum. Hayranlara: izlediğiniz için teşekkürler, büyük finali görmeniz için sabırsızlanıyorum.”





Final sezonunun yayın tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

EMMY ADAYLIKLARI VE KAZANILAN ÖDÜLLER

The Boys, süper güçlerini yalnızca kendi çıkarları için kullanan yozlaşmış kahramanlara karşı savaşan bir grup sıradan insanın –ve bazılarının da süper güçlere sahip olduğu– sıra dışı hikayesini konu alıyor.

Dizi, bugüne kadar toplam yedi kez Emmy Ödülü’ne aday gösterildi. 2023 yılında ise "Drama Dizilerinde En İyi Dublör Koordinasyonu" dalında Emmy kazanarak başarısını taçlandırdı.