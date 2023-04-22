Erol Evgin 'Bir Kira Bir Yuva' için sahnede

Yayınlanma: 22.04.2023 - 10:45

Güncelleme: 22.04.2023 - 10:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası ile depremzedelerin barınma sorunu çözüme kavuşturuluyor. Kampanya kapsamında Erol Evgin, "100 yılda Yüz Akıyla" dayanışma kültür konseri verecek. Konser, 29 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Konserin gelirinin tamamı Bir Kira Bir Yuva kampanyasına aktarılacak. Konserde birbirinden güzel unutulmayan eserlerini söyleyecek Evgin ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel bestelediği "100 Yılda Yüz Akıyla" marşını da İzmir’de ilk kez seslendirecek. Biletler koltuk numaralı olup, 300 lira ile 750 lira arasında satışa sunuldu. Kampanyaya destek olup konsere gelmeyecekler için katılımsız bilet ise 100 lira olarak açıklandı.

YAN YANA OLACAĞIZ

Tüm İzmirlileri dayanışma konserine davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “6 Şubat’tan bu yana acımız çok büyük. Geçmeyecek bir acı yaşıyoruz ancak geri kalanlarımızın hayatına umutla devam etmesini sağlamak için yan yana olacağız” dedi.