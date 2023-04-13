Erol Evgin'den 100. yıla özel marş

Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:59

Güncelleme: 13.04.2023 - 18:04

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir marş besteledi: “100 Yılda Yüz Akıyla”.

Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan 100. Yıl Marşını sanatçı, marşla aynı adı taşıyan konser turnesinde müzikseverlerle buluşturuyor.



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Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına Kerki Solfej’in düzenlediği “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli temalı konser turnesiyle katılan Erol Evgin, turnesinin startını 14 Nisan Cuma günü İstanbul TİM Show Center’da verecek. Evgin, Ankara, Adana, İzmir, Antalya illerinde devam edecek olan turnenin ilk beş konserinden elde edilecek geliri, dernekler aracılığıyla, depremden etkilenen 11 şehirdeki öğrencilere bağışlayacak. Sanatçı bu konserlerde; Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından başlayarak, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Türk milletiyle birlikte kazandığı Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in ilanına ve Atatürk Devrimleri’ne uzanan tarihi yolculuğu şarkılar, türküler, anekdotlar ve barkovizyon görselleri eşliğinde sunacak.