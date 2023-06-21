Ertelenen “Dünya Anne” konseri AKM’de

Konserin solisti Serenad Bağcan’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelenen “Dünya Anne” konseri 5 Temmuz’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:10
Ertelenen “Dünya Anne” konseri AKM’de
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Konserin solisti Serenad Bağcan’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelenen “Dünya Anne” konseri 5 Temmuz’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek. Eserin ilk seslendirilişi 14 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu tamamen dolduran coşkulu bir dinleyici önünde yapıldı.

Festival’in ardından "Dünya Anne" Ankara'da ilk kez 8 Temmuz'da saat 20:30'da Bilkent Odeon'da sanatseverlerle buluşacak


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