Ertelenen “Dünya Anne” konseri AKM’de
Konserin solisti Serenad Bağcan’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelenen “Dünya Anne” konseri 5 Temmuz’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek.
Konserin solisti Serenad Bağcan’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelenen “Dünya Anne” konseri 5 Temmuz’da Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu’nda gerçekleşecek. Eserin ilk seslendirilişi 14 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu tamamen dolduran coşkulu bir dinleyici önünde yapıldı.
Festival’in ardından "Dünya Anne" Ankara'da ilk kez 8 Temmuz'da saat 20:30'da Bilkent Odeon'da sanatseverlerle buluşacak
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