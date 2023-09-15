Yeşilçam'dan Cannes'a: Tarık Akan'ın unutulmaz yaşamı...
Tarık Akan yedi yıl önce aramızdan ayrıldı. İşte, 16 Eylül 2016 tarihinde yaşadığı hastalık nedeniyle hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın Ferit'i, Tarık Akan'ın yaşamı...
Sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden yedi yıl geçti. 13 Aralık 1949'da doğan ve 16 Eylül 2016'da akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılan Tarık Akan, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olarak kabul edildi. 120'den fazla filmde rol alarak Türk sinemasının zirvesine çıkan bu eşsiz yetenek, kariyeri boyunca Yeşilçam'ın en önemli yapımlarında boy gösterdi. Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, ve Kemal Sunal gibi dev isimlerle birlikte başrolleri paylaşarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
TARIK AKAN'IN SİNEMAYLA TANIŞMASI...
Tarık Akan, genç yaşta sinemaya adım atarak 1970'lerin başında kariyerine başladı. Mühendislik öğrencisiyken plajlarda cankurtaranlık ve işportacılık yaparak harçlığını çıkaran Akan, Ses dergisinin düzenlediği bir yarışmayı kazanarak hızla Yeşilçam'da tanınan bir isim haline geldi. Beyoğlu Güzeli (1971), Sev Kardeşim (1972), Delisin (1974), ve Hababam Sınıfı serisi gibi iz bırakan yapımlarda başrol oynadı.
TARIK AKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1971 - Solan Bir Yaprak Gibi
1971 - Melek mi, Şeytan mı?
1971 - Beyoğlu Güzeli
1971 - Emine
1972 - Sisli Hatıralar
1972 - Vefasız
1972 - Azat Kuşu
1972 - Sev Kardeşim
1972 - Kaderimin Oyunu
1972 - Suçlu
1972 - Tatlı Dillim
1972 - Aşkların En Güzeli
1973 - Bebek Yüzlü
1973 - Feryat
1973 - Üç Sevgili
1973 - Para
1973 - Canım Kardeşim
1973 - Umut Dünyası
1973 - Yalancı Yarim
1973 - Oh Olsun
1973 - Yeryüzünde Bir Melek
1974 - Boşver Arkadaş
1974 - Esir Hayat
1974 - Kanlı Deniz
1974 - Mahçup Delikanlı
1974 - Mavi Boncuk
1974 - Memleketim
1975 - Çapkın Hırsız
1975 - Yaz Bekarı
1975 - Ah Nerede
1975 - Ateş Böceği
1975 - Delisin
1975 - Gece Kuşu Zehra
1975 - Hababam Sınıfı
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1975 - Evcilik Oyunu
1975 - Bizim Aile
1976 - Öyle Olsun
1976 - Aşk Dediğin Laf Değildir
1976 - Gizli Kuvvet
1976 - Kader Bağlayınca
1977 - Cani
1977 - Babanın Evlatları
1977 - Bizim Kız
1977 - Sevgili Dayım
1977 - Baraj
1977 - Nehir
1977 - Şeref Sözü
1978 - Lekeli Melek
1978 - Seninle Son Defa
1978 - Maden
1978 - Sürü
1978 - Kanal
1979 - Adak
1979 - Demiryol
1981 - Herhangi Bir Kadın
1981 - Deli Kan
1981 - Yol
1982 - Arkadaşım
1982 - Kaçak
1983 - Beyaz Ölüm
1983 - Derman
1983 - Gecenin Sonu
1983 - Çocuklar Çiçektir:Kuduz
1984 - Damga
1984 - Kayıp Kızlar
1984 - O'na Çirkin Kral Derlerdi
1984 - Pehlivan
1984 - Yosma
1984 - Alev Alev
1985 - Bir Avuç Cennet
1985 - Kan
1985 - Paramparça
1985 - Tele Kızlar
1986 - Acı Dünya
1986 - Adem ile Havva
1986 - Son Darbe
1986 - Kıskıvrak
1986 - Halkalı Köle
1986 - Ses
1987 - Kızımın Kanı
1987 - Beyoğlu'nun Arka Yakası
1987 - Skandal
1987 - Su da Yanar
1987 - Yağmur Kaçakları
1987 - Çark
1988 - Dönüş
1988 - El Kapıları
1988 - Kimlik
1988 - Üçüncü Göz
1989 - İkili Oyunlar
1989 - İsa, Musa, Meryem
1989 - Leyla İle Mecnun
1990 - Bir Küçük Bulut
1990 - Karartma Geceleri
1990 - Berdel
1990 - Devlerin Ölümü
1991 - Bir Kadın Düşmanı
1991 - Siyabend ile Heco
1991 - Uzun ince Bir Yol
1994 - YolcuMakasçı
1994 - Çözülmeler
1995 - Yılmaz Güney: Adana-Paris
1996 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey
1997 - Antika Talanı:Karun Hazinesi
1997 - Mektup
1999 - Hayal Kurma Oyunları
2000 - Eylül Fırtınası
2003 - Gülüm
2003 - Abdülhamid Düşerken
2004 - Vizontele Tuuba
2009 - Deli Deli Olma
2009 - Karşıyaka Memleket
TARIK AKAN'IN BAŞARILARI...
Tarık Akan, 7 kez Altın Portakal ödülü kazanan tek erkek oyuncu olarak da dikkat çekti. Ayrıca, 1982 Altın Palmiye ödülü kazanan "Yol" filmi ile Cannes Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.
1973 - 10. Altın Portakal Film Festivali
1978 - 15. Altın Portakal Film Festivali
1980 - 17. Altın Portakal Film Festivali
1984 - 21. Altın Portakal Film Festivali
1989 - 26. Altın Portakal Film Festivali
1990 - 27. Altın Portakal Film Festivali
1992 - 6. Altın Koza Film Festivali
1996 - 33. Altın Portakal Film Festivali
2003 - 40. Altın Portakal Film Festivali
2006 - 39. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri
2007 - Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Ödülleri
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