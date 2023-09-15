Yeşilçam'dan Cannes'a: Tarık Akan'ın unutulmaz yaşamı...

Yayınlanma: 15.09.2023 - 17:05

Güncelleme: 15.09.2023 - 17:05

Sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Tarık Akan'ın ölümünün üzerinden yedi yıl geçti. 13 Aralık 1949'da doğan ve 16 Eylül 2016'da akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılan Tarık Akan, Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri olarak kabul edildi. 120'den fazla filmde rol alarak Türk sinemasının zirvesine çıkan bu eşsiz yetenek, kariyeri boyunca Yeşilçam'ın en önemli yapımlarında boy gösterdi. Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, ve Kemal Sunal gibi dev isimlerle birlikte başrolleri paylaşarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

TARIK AKAN'IN SİNEMAYLA TANIŞMASI...

Tarık Akan, genç yaşta sinemaya adım atarak 1970'lerin başında kariyerine başladı. Mühendislik öğrencisiyken plajlarda cankurtaranlık ve işportacılık yaparak harçlığını çıkaran Akan, Ses dergisinin düzenlediği bir yarışmayı kazanarak hızla Yeşilçam'da tanınan bir isim haline geldi. Beyoğlu Güzeli (1971), Sev Kardeşim (1972), Delisin (1974), ve Hababam Sınıfı serisi gibi iz bırakan yapımlarda başrol oynadı.

TARIK AKAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1971 - Solan Bir Yaprak Gibi

1971 - Melek mi, Şeytan mı?

1971 - Beyoğlu Güzeli

1971 - Emine

1972 - Sisli Hatıralar

1972 - Vefasız

1972 - Azat Kuşu

1972 - Sev Kardeşim

1972 - Kaderimin Oyunu

1972 - Suçlu

1972 - Tatlı Dillim

1972 - Aşkların En Güzeli

1973 - Bebek Yüzlü

1973 - Feryat

1973 - Üç Sevgili

1973 - Para

1973 - Canım Kardeşim

1973 - Umut Dünyası

1973 - Yalancı Yarim

1973 - Oh Olsun

1973 - Yeryüzünde Bir Melek

1974 - Boşver Arkadaş

1974 - Esir Hayat

1974 - Kanlı Deniz

1974 - Mahçup Delikanlı

1974 - Mavi Boncuk

1974 - Memleketim

1975 - Çapkın Hırsız

1975 - Yaz Bekarı

1975 - Ah Nerede

1975 - Ateş Böceği

1975 - Delisin

1975 - Gece Kuşu Zehra

1975 - Hababam Sınıfı

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1975 - Evcilik Oyunu

1975 - Bizim Aile

1976 - Öyle Olsun

1976 - Aşk Dediğin Laf Değildir

1976 - Gizli Kuvvet

1976 - Kader Bağlayınca

1977 - Cani

1977 - Babanın Evlatları

1977 - Bizim Kız

1977 - Sevgili Dayım

1977 - Baraj

1977 - Nehir

1977 - Şeref Sözü

1978 - Lekeli Melek

1978 - Seninle Son Defa

1978 - Maden

1978 - Sürü

1978 - Kanal

1979 - Adak

1979 - Demiryol

1981 - Herhangi Bir Kadın

1981 - Deli Kan

1981 - Yol

1982 - Arkadaşım

1982 - Kaçak

1983 - Beyaz Ölüm

1983 - Derman

1983 - Gecenin Sonu

1983 - Çocuklar Çiçektir:Kuduz

1984 - Damga

1984 - Kayıp Kızlar

1984 - O'na Çirkin Kral Derlerdi

1984 - Pehlivan

1984 - Yosma

1984 - Alev Alev

1985 - Bir Avuç Cennet

1985 - Kan

1985 - Paramparça

1985 - Tele Kızlar

1986 - Acı Dünya

1986 - Adem ile Havva

1986 - Son Darbe

1986 - Kıskıvrak

1986 - Halkalı Köle

1986 - Ses

1987 - Kızımın Kanı

1987 - Beyoğlu'nun Arka Yakası

1987 - Skandal

1987 - Su da Yanar

1987 - Yağmur Kaçakları

1987 - Çark

1988 - Dönüş

1988 - El Kapıları

1988 - Kimlik

1988 - Üçüncü Göz

1989 - İkili Oyunlar

1989 - İsa, Musa, Meryem

1989 - Leyla İle Mecnun

1990 - Bir Küçük Bulut

1990 - Karartma Geceleri

1990 - Berdel

1990 - Devlerin Ölümü

1991 - Bir Kadın Düşmanı

1991 - Siyabend ile Heco

1991 - Uzun ince Bir Yol

1994 - YolcuMakasçı

1994 - Çözülmeler

1995 - Yılmaz Güney: Adana-Paris

1996 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey

1997 - Antika Talanı:Karun Hazinesi

1997 - Mektup

1999 - Hayal Kurma Oyunları

2000 - Eylül Fırtınası

2003 - Gülüm

2003 - Abdülhamid Düşerken

2004 - Vizontele Tuuba

2009 - Deli Deli Olma

2009 - Karşıyaka Memleket

TARIK AKAN'IN BAŞARILARI...

Tarık Akan, 7 kez Altın Portakal ödülü kazanan tek erkek oyuncu olarak da dikkat çekti. Ayrıca, 1982 Altın Palmiye ödülü kazanan "Yol" filmi ile Cannes Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

1973 - 10. Altın Portakal Film Festivali

1978 - 15. Altın Portakal Film Festivali

1980 - 17. Altın Portakal Film Festivali

1984 - 21. Altın Portakal Film Festivali

1989 - 26. Altın Portakal Film Festivali

1990 - 27. Altın Portakal Film Festivali

1992 - 6. Altın Koza Film Festivali

1996 - 33. Altın Portakal Film Festivali

2003 - 40. Altın Portakal Film Festivali

2006 - 39. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri

2007 - Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Ödülleri