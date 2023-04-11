Hababam Sınıfı oyuncusu Necati Demirel hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:50

Güncelleme: 11.04.2023 - 10:50

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan seride rol alan Necati Demirel yaşamını yitirdi.

NTV'nin haberine göre; 68 yaşındaki oyuncunun, İzmir Seferihisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Oyuncu, filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin hayat verdiği Güdük Necmi ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.

