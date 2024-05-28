Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması adalet temasıyla devam ediyor

Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:29

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:29

2016 yılında toplumsal ve küresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla başlatılan Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması, bu yıl 8. yaşına giriyor. Her yıl belirli bir tema çerçevesinde gerçekleştirilen yarışma, bu yıl da "Adalet" temasıyla üniversite öğrencilerini toplumsal bilinç yaratmaya davet ediyor. İlk iki yıl boyunca madde bağımlılığıyla mücadele konusunda üniversite öğrencileri arasında bilinç yaratan yarışma, üçüncü yılında kadına ve çocuğa yönelik şiddeti ele aldı. Sonraki yıllarda doğa ve hayvana yönelik şiddet ve iklim değişikliği gibi önemli konular tema olarak belirlendi. 2023 yılı yarışması yine adalet temasıyla başladı, ancak 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle yarışma 2024 yılına ertelendi.

Bu yıl 8. kez düzenlenen Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Barolar Birliği, Hacettepe Tıp Medisep Öğrenci Topluluğu ve Radyo Bilkent gibi önemli paydaşların desteğiyle gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencileri, adalet temasını işleyen kısa filmleriyle toplumsal bilinç yaratmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda yarışmaya 150 civarında film katıldı ve bu filmler, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden, iletişim fakültelerinin yanı sıra, orman, edebiyat, hukuk, tıp, ve diş hekimliği fakültelerinden de öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden de öğrenci katılımı sağlandı. 2021 yılında animasyon, 2022 yılında ise belgesel kategorileri yarışmaya eklendi.

Bu yılın gala gecesi ve ödül töreni, 28 Mayıs Salı günü saat 19.30’da Çankaya Sahne’de TRT Haber Merkezi Spikeri Sayın Oya Eren Özkan'ın sunumuyla gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılan üniversite öğrencilerimizin adalet konusundaki değerli çalışmaları, bu özel gecede ödüllendirilecek.

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması'na olan ilginiz ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz