Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Prof. Dr. Kadri Şafak Güçer öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması’nın ödülleri, 22 Mayıs 2026 akşamı Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen gala gecesiyle sahiplerini buldu.

Toplumsal sorunlara duyarlı genç sinemacıların sesini görünür kılmayı amaçlayan Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması, kurulduğu günden bu yana gençlerin yalnızca izleyen değil, söz alan, düşünen ve sanat yoluyla harekete geçen bireyler olmasını teşvik ediyor.

Platform, önceki yıllarda “Madde Bağımlılığı ile Mücadele”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”, “Doğa ve Hayvanlara Karşı Şiddet”, “Adalet” ve “Toplumsal Şiddet Sarmalı” gibi toplumun kanayan yaralarına dikkat çeken temalarıyla öne çıkmıştı.

HİKÂYESİ 2016 YILINA UZANIYOR

Esaretten Cesarete’nin hikâyesi 2016 yılına uzanıyor. İlk yılında Prof. Dr. Kadri Şafak Güçer’in vizyonuyla “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” temasını işleyen organizasyon, bağımlılığın insanı bir “esarete” mahkûm ettiğini, bundan kurtulmanın yolunun ise “cesaretten” geçtiğini vurguluyordu.

Yarışmanın yıllar içinde güçlü bir karşılık bulan adı da bu düşünceden doğdu: Esaretten Cesarete.

Sadece üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olan yarışma, sanat dünyasına ilk adımlarını atan gençleri desteklemeyi sürdürüyor. Bu yıl “Afet Öyküleri ve Afet Bilinci” temasıyla düzenlenen yarışma, gençlerin sinema aracılığıyla afet gerçeğine, toplumsal dayanışmaya ve bilinçlenme ihtiyacına dikkat çekti. Yarışma, bu yönüyle “Afet kader değildir” düşüncesini gençlerin anlatılarıyla görünür kıldı.

Bu yıl platform paydaşları arasında Uluslararası Lions MD118-U Lions Federasyonu’na bağlı Lions ve Leo kulüpleri, Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, Hacettepe Tıp Fakültesi MEDISEP Öğrenci Grubu, Türkiye Barolar Birliği ve TEMA Vakfı yer aldı.

22 Mayıs akşamı düzenlenen gala ve ödül töreninin sunuculuğunu İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu İrem Arslan üstlendi. Geceye TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, Uluslararası Lions MD 118 Lions Kulüpleri Konsey Başkanı Ender Tukay, Uluslararası Lions 118-U Genel Yönetmeni, çok sayıda sanatçı, tiyatro oyuncusu ve sinemasever katıldı.

Yarışmanın değerlendirme sürecinde farklı kategorilerde ön jüri ve ana jüri üyeleri görev aldı. Animasyon kategorisinde ön jüri üyeleri Didem Tütüncü, Nur Özkaya ve Mehveş Topçuoğlu olurken, ana jüride Prof. Dr. Armağan Gökçeaslan, Günay Köker ve Nurcan Karagöz Herischi yer aldı.

Belgesel kategorisinde ön jüri üyeliğini Hayri Çölaşan ile Dr. Hatice Göze Orhon üstlendi. Bu kategorinin ana jürisinde ise Nasuh Mahruki, Güven Baykan, Dr. Şükrü Künüçen ve Cahit Seymen görev yaptı.

Deneysel kategorisinde ön jüri Mahir Kalaylıoğlu, Mert İnan ve Naz Önen’den oluşurken, ana jüride Doç. Dr. Evren Sertalp, Erinç Ulusoy ve Oğuzhan Kaya yer aldı.

Kurmaca kategorisinde ise ön jüri üyeleri Ahmet Serhat Ak, Erdal Bayraktar ve Erhan Kemal Mert oldu. Ana jüride Alpaslan İpek, Ayşe Tügen, Ecre Begüm Bayrak, İlkay Kayku Atalay, Mehmet Ulusoy, Doç. Dr. Murat Tümer, Serkan Melikoğlu, Yıldırım Şimşek ve Av. A. Erdem Ekmekçi görev aldı.

Yedi kategoride verilen ödüllerde, Belgesel Kategorisi En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Ayşenur Sülün’ün yaptığı Hayalet Ağlar (Ghost Nets) filmine verildi. Animasyon Kategorisi En İyi Film Ödülü ise yönetmenliğini Zanna Abasova’nın üstlendiği Odunları Getirdiler (The Lumber’s Here) filmine gitti.

Deneysel Kategorisi En İyi Film Ödülü, Hüseyin Atala’nın yönettiği Son Kovan (The Last Hive) filminin oldu. Kurmaca Kategorisi En İyi Film Ödülü ise yönetmenliğini Ali Güzel ve Bektaş Bakman’ın yaptığı Sessiz Çığlık (Silent Scream) filmine verildi.

Jüri, Kurmaca Kategorisi En İyi Yönetmen Ödülü’ne Kül (Ash) filmiyle Mehmet Ateş’i değer gördü. Kurmaca Kategorisi En İyi Senaryo Ödülü ise Sessiz Çığlık (Silent Scream) filmiyle Ali Güzel’e verildi.

Belgesel Kategorisi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, yönetmenliğini Hasan Hüseyin Korkmaz’ın yaptığı Antioch Milad filmindeki çalışmasıyla görüntü yönetmeni Şahali Şansal Aslan’ın oldu.

Jüri kararı doğrultusunda bu yıl Kurmaca Kategorisi’nde En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri verilmedi.

Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışması, onuncu yılında da üniversiteli gençlerin toplumsal meselelere sanat yoluyla yaklaşmasını destekleyen önemli platformlardan biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Genç sinemacıların afet bilinci üzerine kurduğu anlatılar, yalnızca bir yarışmanın değil, aynı zamanda duyarlılığın, sorumluluğun ve cesaretin ortak dili olarak gala gecesine damgasını vurdu.