“Esintiler” şiir ve müzik dinletisi ayakta alkışlandı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:06

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:06

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi’nin üniversite bursiyerleri ile gönüllü gençlerinden oluşan Şiir Sanat Proje Grubu, “Esintiler” temalı şiir ve müzik dinletisini Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sahneledi. 2014 yılından bu yana farklı temalarla sürdürülen proje, bu yıl Üniversite Burs Birimi gönüllüleri Ülker Yücelalp, Günseli Gürsel ve Süreyya Eren koordinatörlüğünde yapıldı. Gençlerin sanatsal ve kültürel gelişimini desteklemeyi, Anadolu’nun çok sesli ve çok renkli kültürel mirasını sanat yoluyla genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen proje kapsamında yapılan dinletide, Ege yöresine ait türkülerin yanı sıra zeybek oyunları da sahnelendi. Furkan Dalıcı şefliğinde gerçekleşen etkinlikte, vals ve tango gibi modern danslara da yer verildi. Gecenin sonunda tüm salonun katılımıyla coşkuyla seslendirilen “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” ezgisi eşliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan etkileyici bir video klip gösterimi yapıldı. Etkinliğin ardından sahneye çıkan proje koordinatörleri, genç sanatçılarla birlikte izleyiciyi selamladı. Ülker Yücelalp, “Samsun’dan gelen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk burada, gençlerin aydınlık yüreğinde yaşıyor. Onlar Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri! Umudumuzu besleyen, çağdaşlığı gelecekte temsil edecek gençlerimizle gurur duyuyoruz.” sözleriyle duygularını paylaştı.

“CUMHURİYET BEKÇİLERİYİZ”

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, projede emeği geçen gençlere ve gönüllülere teşekkür ederek, “Gönül telimizi titreten ezgilerle, danslarla duygu dolu bir gece yaşadık. Bu gece, Cumhuriyet’in aydın kuşaklarını temsil eden çağdaş bireyler olarak, bu ruhu çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte geleceğe taşıma sorumluluğumuzu yeniden hatırladık. Çağdaş Yaşamlılar olarak, 36 yıldır; İzmir Şubesi olarak 32 yıldır bu topluma aydınlanma devrimlerini, çağdaşlık kültürünü umutla ve inançla taşımaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Biz Egeliler, Efelerimizin yemininden ilhamla söz veriyoruz: Sözümüzde duracağız. Çünkü biz, Kuvâ-yi Milliye ruhunu yaşatan kararlı Cumhuriyet bekçileriyiz! Bu sözümüz; Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Derneğimizle toplumun aydınlık yarınlarına ışık tutan Prof. Dr. Türkan Saylan’a, Tüm Cumhuriyet ve demokrasi şehitlerimize, Ve sabaha karşı 05.30’da ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye!’ diyerek, tam bağımsızlık idealiyle korkusuzca darağacına yürüyen Üç Fidana: Deniz Gezmiş’e, Yusuf Aslan’a, Hüseyin İnan’a… Selam olsun tüm aydınlık yüreklere!” dedi. Etkinlik, sahne alan öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.