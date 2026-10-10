Eski Doğanbey’de Bir Avlu, Bir Anı, Bir Sanat Buluşması

Pehlivanlı Ailesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Avluda Sanat Buluşmaları II”, 28 Eylül - 3 Ekim 2026 tarihleri arasında Aydın Söke’ye bağlı Eski Doğanbey Köyü’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 2016 yılında yaşamını yitiren sanatçı ve Armoni Sanat Galerisi kurucu ortağı Aynur Pehlivanlı anısına düzenleniyor. Bu yüzden buluşmanın içinde yalnızca sanat değil, aynı zamanda bir vefa duygusu da var.

Pehlivanlı Ailesi, 1993 yılından bu yana sakini oldukları Eski Doğanbey’i yalnızca yaşanılan bir yer olarak değil, belleği ve dokusuyla korunması gereken özel bir alan olarak görüyor. Bu nedenle etkinlik, bir anma kadar, köye duyulan sevginin de ifadesi gibi duruyor. Çünkü Eski Doğanbey, kendini kolay ele veren yerlerden değil; yürüdükçe açılan, baktıkça derinleşen, sessizliğiyle konuşan bir köy.

Bu yıl buluşmaya resim, heykel, seramik, cam ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden yedi sanatçı katıldı: Asiye Sarıoğlu, Büşra Aktekinoğlu Babat, Ekrem Şerif Egeli, Elif Aydoğdu Ağatekin, Mehmet Babat, Mustafa Ağatekin ve Özgür Eryılmaz.

Sanatçıların her biri köyün başka bir yerine, başka bir ışığına, başka bir sessizliğine dokundu. Kimi taş evlerin yaşını, kimi avluların gölgesini, kimi doğanın sert ama dingin yüzünü kendi diliyle yeniden düşündü. Eski Doğanbey bu buluşmada yalnızca bir mekân değil, sanatçıların üretimine eşlik eden canlı bir tanık gibiydi.

Etkinliğin onur konuğu ise usta sanatçı Yalçın Gökçebağ oldu. Onun uzun yıllara dayanan sanat deneyimini dinlemek, aynı sofrada, aynı avluda, aynı havayı soluyarak sanat üzerine konuşmak buluşmaya ayrı bir derinlik kattı. Faruk Pehlivanlı’nın sözleriyle, Gökçebağ’la birlikte saz çalıp türküler söylemek hem sanatçılar hem de konuklar için unutulmaz anlardan biri oldu.

Aslında “Avluda Sanat Buluşmaları”nı özel kılan şey de tam burada başlıyor. Bu etkinlik, sanatçıyı köye dışarıdan getirmiyor; köyle yan yana oturtuyor. Sanatçı bakıyor, dinliyor, geziyor, susuyor, sonra kendi içinden geçirerek yeniden kuruyor. Böylece köyün tarihsel dokusu yalnızca anlatılmıyor; resimde, heykelde, seramikte, camda, fotoğrafta yeniden görünür oluyor.

Aynur Pehlivanlı’nın anısı da bu buluşmanın içinde sessiz ama güçlü biçimde yaşamayı sürdürüyor. Bir avluda kurulan masa, bir sanatçının sözü, bir eserin ilk fikri, köyün taşına düşen ışık; hepsi bu anının çevresinde birleşiyor.

Pehlivanlı Ailesi, etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini belirtiyor. 2027 yılında üçüncüsünü gerçekleştirmek için şimdiden heyecan duyduklarını söylemeleri boşuna değil. Çünkü Eski Doğanbey’de başlayan bu buluşma, yalnızca bir sanat etkinliği değil; köyün hafızasına bırakılmış zarif bir iz.

Ve bazen bir köy, en çok böyle anlarda kendini anlatır: Bir avluda toplanan insanlarla, bir sanatçının bakışıyla, geçmişi bugüne bağlayan ince bir sesle.