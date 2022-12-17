Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 20. kuruluş yılını kutladı
Kentin kültür ve sanat yatırımlarının önemli halkalarından biri olan, hem senfoni hem de opera orkestrası olarak görev yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 20. yılını daimi şefleri ve sanat danışmanları Ender Sakpınar yönetiminde 15 ve 16 Aralık akşamları Eskişehir, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde art arda verdiği iki konserle kutladı.
Konserlerin solisti ünlü piyano ikilisi Güher & Süher Pekinel’di. Pekinel kardeşler katılmaktan çok mutlu olduklarını söyledikleri bu özel konserde Mozart’ın, “İki Piyano İçin Konçertosu No.10” eserini ustalıkla seslendirdiler. Sanatçılara, gençlerin ağırlıkta olduğu Sakpınar’ın 20 yıllık emeğinin katkısıyla profesyonel düzeye yükselen orkestra başarıyla eşlik etti. Ender Sakpınar konser öncesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin kurucu rektörü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in gayretleri ve direktifleri sonucu kurulan orkestranın bugüne kadar 1500 konser ve temsil sonucunda 900 bin izleyiciye ulaştığını söyleyerek teşekkürlerini iletti. Sakpınar, “Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyduğum, İstanbul’da olması nedeniyle yarın aramızda olacak olan Sayın Yılmaz Büyükerşen, biraz sonra orkestranın 20 senelik arşiv görüntüleri eşliğinde Ravel’in ‘Bolera’ eserini çalacağımız, bu salonu açarak tüm sanatçı ve sanatseverlerin hayallerini gerçekleştirdi” dedi.
"SANATA ERİŞMESİ KOLAY"
Rossini’den “Hırsız Saksağan”, M. De Falla’dan “Danse de Meunier” ve “Danse Rituelle du Feu”, Brahms’tan “5. Macar Dansı” ve Bizet’ten “Farondole” eserleri de aranın ardından kutlama coşkusuna yakışan şekilde seslendirildi. Konserin ilk temsilini çok sayıda sanatseverle birlikte aralarında Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, konserin sponsoru Lande Metal’in genel müdürü Reyhan Ekşi’nin de olduğu çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgüt temsilcileri izledi. Sanatçıları kutlayan Kesikbaş, “Hiçbir kent yoktur ki sanata erişebilmek bu kadar kolay olsun” diyerek Eskişehirlilerin bu sanat atmosferinden duydukları memnuniyetin tercümanı oldu.
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