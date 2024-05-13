Eskişehir’de Mustafa Gazalcı kitaplığı açıldı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:18

Güncelleme: 13.05.2024 - 14:18

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi, Sinan Alağaç Deneyimli Kafe’de yazar Mustafa Gazalcı’nın arşivinden bağışladığı kitaplar ile oluşturulan ve “Mustafa Gazalcı” ismini taşıyan kitaplığı yurttaşların hizmetine açtı. 6 bin 700 kitabın sunulduğu kitaplığın açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra geçmiş dönem milletvekillerinden yazarımız Mustafa Gazalcı, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Ayhan Türkseven, Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, Köy Enstitüleri ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

'DÜNYANIN EN GÜZEL EYLEMİ...'

Kitaplığa adı verilen Mustafa Gazalcı, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, geçen Nisan ayında böyle bir kitaplığın açılabileceğini söylediğinde sevinerek kabul ettik. 60 yıldır biriktirdiğim, okuduğum okulların yanında beni geliştiren ve yetiştiren kitapların böyle bir kentte kitaplığa dönüşmesi; kitapseverlere, araştırmacılara hizmet etmesi, ayrıca bu yeşillikler içinde olması beni ve ailemi gerçekten mutlu ediyor. Edebiyat, kültür ve bilim kitapları dışında, eğitim ve Köy Enstitüleri için yazılmış kitaplar, Osmanlı Meclis-i Mebussan ve TBMM tutanakları, 12 Eylül sonrası oluşan konsey tutanakları bu kitaplıkta var. Ayrıca dergiler koleksiyonu; başta Varlık olmak üzere, Yeni Ufuklar, Türk Dili, Öğretmen Dünyası, ABC, Çağdaş Eğitim dergilerini de neredeyse eksiksiz şekilde burada bulacaksınız. Buranın bir okuma ve araştırma merkezi olmasını yürekten diliyorum. Üniversite öğrencileri ve ilgi duyan halkımız burada kitapların dünyasına dalmalı ve bir konuda araştırma yapmalıdır. Bugün burada eşim, kız kardeşim, oğullarım, torunlarım, dostlarım var, onlarla birlikte Ankara’dan geldik. Okumak, araştırmak, içinden geliyorsa yazmak dünyanın en güzel eylemidir. Belediyemiz Eskişehir’de çok güzel çalışmalar yapıyor, bugün de bunu yaşıyoruz. Başta Sayın Ahmet Ataç ve kitaplığın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

'BİZİM İÇİN ONURDUR'

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İlk belediye başkanlığı dönemimde Mustafa Hocamı tanıdım, o zaman milletvekiliydi. Kendisini Cumhuriyet’te çıkan yazılarından da takip ediyordum. Gazalcı Hocam da zaman zaman bizi ziyaret ediyordu. Bir gün bu kitaplık konusu açıldığında evinde kendisini ziyaret ettik. Evi de zaten kütüphane gibiydi. Proje için de bu nokta aklıma geldi. Deneyimli Kafelerimiz de emekli insanlarımız için açtığımız merkezlerimiz. Bugün CHP’li belediyeler de emekli vatandaşlarımızı ağırlamak için benzer merkezler açıyor. Burada biz de binamız biraz küçük olduğu için genişletme çalışmamız oldu. Bugün sizlerle beraber böyle bir kitaplığı açmak bizim için de onur oldu. Gazalcı Hocamın böyle bir hazinesini bizim muhafaza etmemiz bizlere gurur veriyor. Aramızda dostlarımızın böyle kütüphaneler vardır evlerinde, birlikte bu işi büyüterek Eskişehir’de kitaplık konusunu hayata geçirebiliriz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.”

Öğretmen, araştırmacı ve yazar İlyas Küçükcan ile Köy Enstitüleri ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı da törende konuşarak kitaplıkta emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Mustafa Gazalcı Kitaplığı’nın açılışı kurdele kesimi ile yapıldı.