Etimesgut Festivali “Kuşkondu” ile başladı: Atina’dan Ankara’ya iğneleyici uyarlama

Etimesgut Belediyesi, uluslararası boyutta gerçekleştirilen 2. Kent Festivali’nin açılışını yaptı. Açılış programı, Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun yeni sezon perdesini açtığı özel oyun ile başladı. Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu’nun sahneye taşıdığı, Aristophanes’in bir oyunundan uyarlanan Kuşkondu Müzikali, izleyicilerin karşısına çıktı.

Dönemin Atina’sı için yazılan oyun, günümüz Ankara'sına uyarlandı. Günümüz Türkiye siyasetinde tartışma konularının merkezinde olan kayyum atamaları, hukuksuz yargılamalar, imar rantları, para ve güç hırsının yanı sıra koltuk sevdası, mizahla harmanlanarak anlatıldı.

Etimesgut Belediyesi, uluslararası boyutta gerçekleştirilen 2. Kent Festivali’nin açılışını yaptı. Açılışın sabahında Etimesgut Belediyesi önünde toplanan bando takımı, hareketli ezgileriyle açılışın coşkusunu yükseltti. Belediye önünden başlayan kortej yürüyüşü, cadde ve sokaklarda ilerleyerek festival havasını tüm ilçeye yaydı.

İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Açılış programı, Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun yeni sezon perdesini açtığı özel oyun ile başladı. Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu’nun sahneye taşıdığı Kuşkondu Müzikali, izleyicilerin karşısına çıktı. Aristophanes’in klasik eseri Kuşlardan uyarlanan oyunu Kent Tiyatrosu Kreatif Koordinatörü Erdal Ozan Metin sahneye uyarladı. Şarkı sözleri ve müzikleri ise Onur Ali Yüce’ye ait. Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış, fuaye alanındaki kokteyl ile başladı.

Davetliler burada bir araya gelerek sanat ve kültür üzerine sohbet etme imkanı buldu. Daha sonra salonu dolduran izleyiciler, festivalin açılış oyunu olan Kuşkondu Müzikalini ilk kez sahnede izledi. Seyirciler, etkileyici sahne performansı ve enerjik müziklerle unutulmaz bir gece yaşarken, oyun dakikalarca süren alkışlarla karşılandı.

MİZAHIN KESKİN DİLİ, MÜZİKLE BİRLEŞTİ

Kuşkondu Müzikali, günümüzün toplumsal ve siyasal yaşamını yansıtan, mizahın keskin diliyle müziğin coşkulu ritmini birleştiren, Anadolu’nun antik ve geleneksel mirasını sahnede birleştirerek izleyiciyi kahkahadan sorgulamaya, hayalden gerçeğe taşıyor. Açılış konuşmasında Başkan Beşikcioğlu, “Geçen sene ilkini düzenlediğimiz festivalimizde oyuncularımızı sizlere emanet etmiştik. Şimdi görüyorum ki, gururla burada oyuncularımıza, Kent Tiyatrosu’na sahip çıkan inanılmaz bilinçli yurttaşlar görüyorum ve geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Oyunumuzda emek gösteren, bizlerle birlikte yol yürüyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

GEÇMİŞİN ATİNASI’NDAN GÜNÜMÜZ ANKARASI’NA

Oyun, Güvendost ve Umutlugil isimli iki karakteri merkezine alıyor. Başarılı oyunculukların yanı sıra, dönemin Atinası için yazılan oyun, günümüz Ankarası’na uyarlanıyor. İnsanlığın çevresindeki her şeyi değiştirdiği, buna karşın kendi özünün aynı kaldığı anlatılıyor. Çevresindeki her şeyi kendisine uyarlayan insanın manipüle yeteneği, kurnazlığı, bencilliği ve güç sevdası merkezi alınıyor. Günümüz Türkiye siyasetinde tartışma konularının merkezinde olan kayyum atamaları, hukuksuz yargılamalar, imar rantları, para ve güç hırsının yanı sıra koltuk sevdası, mizahla harmanlanarak anlatılıyor.

Neşeli müziklerin içerisinde bulunan iğneleyici şarkı sözleri, İnsanlığın varoluşundan bu yana geldiği noktayı özetlemeyi amaçlıyor. Varoluşsal bencilliğin insanın özünde sabit kaldığını, durumun, koşulların, tarihin durmaksızın değişmesine karşın insanın özündeki bencillik ve fazla hırsın ne kadar zarar verebileceği oyunun genelinde özetleniyor.