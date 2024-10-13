Etimesgut KentFest 15 gün boyunca Türkiye ve dünyadan oyunlar sahnelenecek

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Ankara ve Türkiye'nin 600 bini aşan nüfusuyla en büyük ilçelerinden olan Etimesgut'ta belediye bu yılki yerel seçimlerde 25 yıl sonra CHP'ye geçti. Etimesgut'un başkanlık koltuğuna usta sanatçı Erdal Beşikçioğlu oturdu. Etimesgutluların uzun yıllardır şikâyetçi olduğu, kültür sanat etkinlikleri için şehir merkezine gitme sorunu için de bir adım atan Beşikçioğlu, ilçeye bir tiyatro festivali kazandırdı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut (KentFest), önceki akşam 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) açılışını yaptı. Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde yaşama geçirilen KentFest, 26 Ekim'e kadar sürecek.

‘SİZE EMANET EDİYORUM’

Festivalin açılış konuşmasını yapan Övül Avkıran, “Bizim buralar artık bildiğiniz gibi değil, bunu bilin” diyerek başladığı konuşmasında “Çorak zannettiğimiz topraklar yeşillenmeye başladı, her yer çiçeğe durdu. Bizim buraların başkanı insanın ruhuna bedeni kadar iyi gelecek sanatı parklara, bahçelere sokaklara, salonlara taşımaya başladı” ifadelerini kullandı.

Ardından sahneye çıkan başkan Beşikçioğlu, göreve geldikten sonra kurduğu ve genel sanat yönetmenliğini yaptığı Etimesgut Kent Tiyatrosu'yla ilgili, “Benim sizden tek bir ricam var: İçeride, 20 tane mesleğinde inatçı, yarınlara umutla bakan, güçlü, gencecik oyuncu var. Ben bu oyuncuları sizlere emanet ediyorum” diyerek salondan büyük alkış aldı oyuncuları ve ekibine destek istedi.

‘ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ’

Sonrasında açılış oyunu olarak Haldun Taner'in gerçekliğini her geçen gün artıran “Vatan Kurtaran Şaban” eseri prömiyerini yaptı. Günümüze Erdal Ozan Metin tarafından uyarlanan ve yönetilen oyun, salonu tıklım tıklım dolduran seyirciyi kahkahalara boğdu. Eğlenceli olduğu kadar politikliği de elden bırakmayan oyunda günümüz siyasetine de oldukça gerçek, sert göndermeler yapıldı. Liyakatsizliğe, torpile, günlük meselelere, ekonomiye ve hemen hemen son 20 yılın her türlü skandalına taşlamaların yapıldığı oyun ayakta alkışlandı. Bunu da hak etmesinin önemli bir nedeni var çünkü oyuncular son bir buçuk ayda bir araya geldi ve hazırlandı. Buna rağmen 85 dakika boyunca seyircinin ilgisini diri tutmayı başardı. Kalabalık oyuncu kadrosu, renkli kıyafetleri ve şarkısıyla beğeni topladı. Oyun sonunda yönetmen Metin sahnede kısa bir konuşma yaparken Beşikçioğlu'na “Bize bir tiyatro verdiniz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz” diyerek teşekkür etti.

KentFest, 15 gün boyunca Etimesgut'ta Türkiye, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Fransa, Brezilya, İskoçya, Polonya ve Suriye’den onlarca hikâye anlatıcısının 15 oyununu Eryaman’da 100. Yıl CKM Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde ağırlıyor. Festival bugün ve yarın Theodoros Terzopoulos’un “Alarme” adlı oyunuyla devam edecek. 15-16 Ekim’de Portekizli yönetmen Tiago Rodrigues'in Portekiz-Fransa ortak yapımı “Antony and Cleopatra” oyunuyla konuk olacağı KentFest’te, 17 Ekim’de çağdaş dansın Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Taldans (Mustafa Kaplan ve Filiz Sızanlı), Portekizli performans sanatçıları Sofia Dias ve Vítor Roriz ile birlikte “Never Odd or Even” adlı gösterilerini sahneleyecekler.

Festivalde ayrıca söyleşi ve atölye etkinlikleri de olacak. Bugün Metin Solmaz ve Murat Meriç; 19 Ekim’de Tanıl Bora ve Suavi Aydın; 20 Ekim’de ise Ünsal Ünlü, Gökçer Tahincioğlu ve Sezgin Kaymaz söyleşi yapacak. Detaylar için: kenttiyatrofestivali.com.