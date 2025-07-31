Etimesgut’ta Behzat Ç. rüzgârı: “Çekiç ve Gül” özel gösterimi ayakta alkışlandı

Kültürün ve sanatın Ankara’daki yeni duraklarından biri olmaya kararlı adımlarla ilerleyen Etimesgut Belediyesi, unutulmayacak bir geceye daha ev sahipliği yaptı. Bir dönem sokakların hafızasına kazınan, vicdanı olan bir polisin hikâyesini anlatan Behzat Ç., “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” ile geri döndü. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen özel gösterimde izleyiciyle buluştu.

BİR DİZİ DEĞİL, BİR HESAPLAŞMA

Gösterim başlamadan önce salona yayılan sessizlik, merakla beklenen ilk sahneyle birlikte yerini heyecana bıraktı. Sahneye çıkan Erdal Beşikçioğlu, yıllar sonra yeniden can verdiği Behzat Ç. karakteriyle alkış tufanıyla karşılandı. Bölüm sona erdiğinde ise izleyiciler, dizinin oyuncu kadrosunu dakikalarca ayakta alkışladı. O gece sadece bir dizi izlenmedi; aynı zamanda bir belleğe, bir geçmişe, bir ortak vicdana selam verildi.

‘BU ANI BEKLİYORDUM’

Dizinin güçlü kadın karakterlerinden Savcı Esra’ya yeniden hayat veren Canan Ergüder, seyirciyle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:

“Karşımda her zaman beni bekleyen bir seyirci olduğunu biliyordum. Bu anı ben de bekliyordum. Behzat Ç.’de tekrar oynamak benim için büyük bir şanstı. Bu ortak hissiyat beni çok mutlu ediyor.”

‘DOĞRU ZAMAN BUYDU’

Dizinin yaratıcısı ve senaristi Emrah Serbes ise uzun soluklu bu hikâyeye dönüşün tesadüf olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

“Behzat Ç. bir günlük bir iş değil, on beş yıldır içimizde yaşayan bir hikâye. Savcı Esra karakteri de benim zihnimde hep yaşıyordu. Doğru zamanı, doğru mekânı bekledik. Günlük cinayetlerin ötesine geçen, toplumsal ve siyasal göndermeleriyle tanıdığımız tipik bir Behzat Ç. sezonu hazırladık. Umutluyuz.”

‘DÜNYANIN EN KEYİFLİ ZAMANIYDI’

Etimesgut Belediye Başkanı ve dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, hem sahnede hem de yerel yönetimde sorumluluk üstlenmenin anlamına şu sözlerle değindi:

“Bize her insana nasip olmayacak bir şey nasip oldu. Aynı vicdanda buluşmak, aynı dertleri paylaşmak, aynı isyanla bakmak… Bu kolay kolay her projeye denk gelmez. Bu dizide biz bir kamu vicdanının sesi olmaya çalıştık. Etimesgut’ta vatandaşlarımızla birlikte bir dizi setini paylaşmak, onların da bu üretimin parçası olması, ilçenin sinema ve televizyon yoluyla gelir elde etmesi bizim için büyük bir kazanım. Dünyanın en keyifli zamanıydı.”

‘GALİBA GUİNNESS’E GİRDİM’

Dizinin yönetmeni Devrim Yalçın, Erdal Beşikçioğlu’nun “Bir belediye başkanıyla çalışmak nasıl bir duygu?” sorusunu esprili bir şekilde, “Hayatımda bir ilki yaşıyorum. Galiba Guinness’e girdim. Canlı yayında bir belediye başkanıyla çekim yapan ilk kişi olmuş olabilirim” diyerek yanıtladı.

BAŞKENT PROTOKOLÜ GECEYE TANIKLIK ETTİ

Ön gösterim, başkent protokolünün ve sanat camiasının geniş katılımıyla daha da anlam kazandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş ve merhum Doç. Dr. Sinan Ateş’in ailesi, bu anlamlı gecede yer aldı.

SANATLA BELEDİYECİLİĞİN BULUŞTUĞU ZEMİN

Gösterimin ardından Kültür Merkezi’nin fuaye alanında gerçekleşen kokteyl, sanatseverlerin bir araya geldiği, dizinin ruhunu paylaştığı bir buluşma ortamına dönüştü. Etimesgut, yalnızca bir diziye değil, sanatın dönüştürücü gücüne de ev sahipliği yaptı. Bu özel gece, “kültürle büyüyen bir kent” hayalinin sadece bir ideal değil, gerçekleşmekte olan bir gerçeklik olduğunu bir kez daha gösterdi.