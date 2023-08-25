Eurovizyon yıldızı Şebnem Paker, müzik öğretmeni olarak Milas'a atandı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 23:24

Güncelleme: 25.08.2023 - 23:24

Şebnem Paker, Türkiye’nin 1997 yılına kadarki Eurovizyon tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanarak adından söz ettirmişti.

2018'den itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bireysel Ses Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Şebnem Paker, Milas'a atandı. Soner Odabaş ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi olan Paker, bir ortaokulda müzik öğretmeni olarak göreve başladı.

"BİRİNCİ OLMAK ÇOK ŞAŞIRTMIŞTI BENİ"

Eurovizyon’daki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran Şebnem Paker, “Finaller için iki ayrı parça seslendirmiştim, ben diğer parçaya daha çok yükselmiştim ama Dinle finale kaldı. Birinci olmak çok şaşırtmıştı beni. Çünkü alışık olduğumuz Eurovision şarkılarından çok farklıydı, insanların kabullenebileceğini düşünmemiştim açıkçası” demiş ve şöyle devam etmişti:

"Şarkı Avrupa’daki provalarında dinleyenler tarafından çok beğenildi. Yerel motifler barındıran bir şarkının bu kadar beğenilmesi olağanüstü şaşırttı beni. Ama Dublin’e gittiğimiz zaman provalarda şunu hissettim: Avrupa’nın her yerinden fanatikler dolduruyorlar salonu, sanki yarışmadaymışsınız gibi prova yapıyorsunuz. Sahneden indiğimde, Acayip bir şeyler oluyor dedim. Çünkü daha ilk duydukları anda tempo tutmaya başladılar. Ve o hafta boyunca sokakta yürürken star gibiydik, fanatikler tanıyorlardı. O zaman, 'Dinle' bir şey yapacak diye düşündüm. Yoksa stüdyo aşamasında hiç anlamamıştım.”