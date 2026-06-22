Evin İlyasoğlu okurlarıyla buluştu

Müzik yazarımız Evin İlyasoğlu 20 Haziran’da Bebek’in en eski ve tek kitabevi Envai’de okurlarıyla buluşarak bugüne kadar yayınlanmış bütün kitapları ile en son “İki Alem Arasında-Ali Darmar” (Remzi Kitabevi, 2026) başlıklı ünlü besteci, piyanist ve birçok önemli piyanistin yetişmesinde çok önemli katkısı olan pedagog Ali Darmar’ın sanat tutkusunu anlatan nehir söyleşi kitabını imzaladı.



Yazar, radyo ve televizyon programı yapımcısı, öğretim görevlisi ve uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’un müzik yönetmeni olarak ülkemizde çoksesli batı müziğinin gelişip yaygınlaşmasına büyük emek veren İlyasoğlu, içlerinde 11. baskısı yapılan Zaman İçinde Müzik ve biyografi kitaplarının olduğu müzik külliyatını imzalarken okurların sorularını da yanıtladı.