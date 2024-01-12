Eyüboğlu’nun ‘Sonsuz Yankı’sı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:01

Türk edebiyatına ve resim sanatına unutulmaz eserler bıraktı Bedri Rahmi Eyüboğlu. Ressamdı, şairdi ve akademisyendi. Her eserinde olmazsa olmazlarındandı folklorik öğeler. Birçoğunda ise şiirler... Eyüboğlu’nun bu folklorik ve şiirlerle dolu eserlerinden seçki olan “Sonsuz Yankı” sergisi, İstanbul Beyoğlu’ndaki Dirimart Dolapdere ve Dirimart Pera’da sanatseverleri bekliyor. Sergi 21 Ocak’a kadar izlenebilecek.

GELENEKSELDEN DENEYSELE

Seçkide, sanatçının resme başladığı ilk yıllarından geleneksel ve çağdaş sanatı harmanladığı eserlerinden ve soyut ve deneysel resimlerine kadar birçok eseri yer alıyor. Dirimart Pera binasının dördüncü katındaki birinci kısım, Eyüboğlu’nun erken dönem üretimlerine odaklanıyor ve onun Akademi’deki eğitim süreci ile üslubundaki dönüşümleri belgeliyor. Eksi birinci kattaki ikinci kısımda Eyüboğlu’nun 1930’lar ve 1970’ler arasında ürettiği eserler yer alıyor. “Âşık Veysel” tablosu da burada, “Hamam”, “Kız Kaçırma”, “Yavuz Geliyor Yavuz” da. Dolapdere’deki üçüncü ve son kısımda ise Eyüboğlu’nun 1950’ler ve 70’ler arasındaki üretimlerine yer veriliyor. “Ebabil Kuşu”, “Kuşlu Çocuk”, “Karagöz’ün Gemisi” ve “Mavi Gezi Balığı” gibi yapıtları burada sergileniyor.

Eyüboğlu’nun şiirlerine ve diğer farklı şairlerden şiirlere de yer verdiği tabloları da görülebiliyor. Dirimart direktörlerinden Bahar Ahu Sağın, Eyüboğlu’nu anlayabilmek için sanatçı-şair-eğitimci özelliklerini birbirinden bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını belirterek “Sergilemede ne yazık ki ağırlıklı olmasa da şiirlerine de yer vermemizin gerekliliğini düşündük” ifadelerini kullandı.

Sağın ayrıca, editörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu’nun üstlendiği, Burcu Pelvanoğlu, Emre Zeytinoğlu’nun yazılarının ve Mehmet Eyüboğlu’nun babasına yazdığı bir mektubu da içeren, 250’ye yakın eserin de yer alacağı bir kitap yayımlanacağını söyledi.