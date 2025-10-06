Fado’nun Yeni Sesi Cláudia Madeira 22 Ekim’de İstanbul’da

5 Eylül 1982’de Porto’da dünyaya gelen Portekizli şarkıcı Cláudia Madeira, fado müziğinin yeni kuşaktaki en etkileyici temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. Şarap üreticisi bir ailenin en küçük çocuğu olarak büyüyen Madeira, küçük yaşlarda babasına bağlarda yardım ederken onun teşvikiyle fado şarkıları söylemeye başladı.

Katolik okulda aldığı eğitim sırasında müzik ve ses eğitimi de alan Madeira, 2007’de katıldığı Operação Triunfo adlı ulusal yetenek yarışmasının üçüncü sezonuyla fadoyu yeniden gündeme taşıdı. Yarışmanın ardından RTP1 kanalında yayınlanan çeşitli sabah programlarında solist olarak sahne aldı.

2012’de Douro Museum’da tanıttığı ilk albümü Fado fora de Portas, Lizbon dışında doğmuş bir sanatçının fadoya kattığı yeni ruhu yansıtıyordu. 2019’da yayımladığı ikinci albümü Caminho ise kariyerinin ilk yıllarından seçtiği eserlerle Madeira’nın müzikal yolculuğunu simgeliyor.

Cláudia Madeira, köklerinden aldığı ilhamla fadoyu Lizbon sınırlarının ötesine taşıyarak Kanada, ABD, Brezilya, Fransa, Belçika, Hollanda, Çin, İspanya, Romanya, İsviçre ve Almanya’da sahne aldı. Bugün Lisbon ve Porto’nun seçkin fado evlerinde düzenli olarak sahneye çıkan sanatçı, 22 Ekim akşamı Atlas Sineması’nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Portekiz gitarında Miguel Silva ve klasik gitarda Domingos Silva’nın eşlik edeceği konserde Madeira, unutulmaz bir fado ziyafeti sunacak.