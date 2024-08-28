Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanan isim belli oldu

Yayınlanma: 28.08.2024 - 16:57

Güncelleme: 28.08.2024 - 16:57

Çiğli Belediyesi’nin beş yıldır düzenlediği “Fakir Baykurt Roman Yarışması’nda bu yıl 71 eser yarıştı. Köy Enstitüleri mucizesini, belgeleri ve anıları ile sağlam bir kurgu ve yalın bir dille anlatan Mehmet Saydur’un “İş” isimli romanı seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü. Beş kişiden oluşan Seçici Kurul’da; Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, Yazar Öner Yağcı, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Yazar Bahri Karaduman ile Yazar ve Eleştirmen Adnan Binyazar yer aldı.

“SANATIN GÜCÜNE İNANIYORUZ”

Toplumsal değişimin ve gelişimin ancak sanatın gücüyle mümkün olacağının altını çizen Başkan Onur Emrah Yıldız, “Bu yıl beşincisi düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü jüri üyelerimizin değerlendirmesi sonucu Mehmet Saydur’un ‘İş’ romanı kazandı. Kendisini yürekten kutluyorum. Toplumcu gerçekçi türün önemli halkalarından biri olacağını düşündüğümüz bu değerli eserin edebiyat dünyamıza kazandırılmasına vesile olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz. Sanatla olan bağımızı güçlendirerek, toplumumuzun düşünce dünyasına yeni pencereler açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.