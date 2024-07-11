'Farklı ve Birlikte Sergisi' Bodrum'da Sanatseverlerle Buluştu

Yayınlanma: 11.07.2024 - 15:41

Güncelleme: 11.07.2024 - 15:41

Bodrum’un sanat hayatına yeni bir soluk getiren “Farklı ve Birlikte” isimli trio sergi, dün akşam (10 Temmuz, Çarşamba) Osmanlı Tersanesi’nde görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Ayşen Karakaya, Shahnaz Aghayeva ve Zehra Sargın gibi farklı üretim prensiplerine sahip üç kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, Tao Ulusoy’un küratörlüğünde ve Art Melek organizasyonuyla hayata geçirildi.

Küratör Tao Ulusoy, sergiyi planlarken sanatçıların farklı üsluplarından oluşan eserlerinin bir arada özel ve ayrıcalıklı bir kavramsal bütünlük oluşturduğunu vurguladı. Ulusoy, “Sanatçıların en güçlü ortak noktaları ise güçlü kadın kimlikleri ile sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri” dedi.

Sergi açılışında, sanatçılar davete katılan yerli ve yabancı sanatseverlere kendi işleri hakkında detaylı bilgi verme fırsatı buldu. Metin Mert Keşkek’in canlı müzik performansı ise davete renk kattı.

“Farkli ve Birlikte” sergisi, 23 Temmuz’a kadar Bodrum Milta Marina’daki Osmanlı Tersanesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sanat tutkunları, üç sanatçının benzersiz eserlerini keşfetmek ve farklı üretim prensiplerini bir arada görmek için sergiyi ziyaret etmeye davet ediliyor.