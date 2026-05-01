Fazıl Say'dan yeni caz projesi: 'Say Plays Jazz'

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi “Say Plays Jazz on Tour with Škoda” ile yaz aylarında Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçının klasik müzikteki yaratıcı diliyle cazın doğaçlama ruhunu bir araya getirdiği proje, Fazıl Say Jazz Quintet ile sahneye taşınacak.

7 ŞEHİRDE 10 KONSER

Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek turne kapsamında 7 şehirde toplam 10 konser verilecek. Proje, Say’ın cazla kurduğu ilişkiyi bugüne kadarki en kapsamlı biçimde ortaya koyarken, sanatçının yalnızca yorumcu değil, aynı zamanda besteci ve proje kurucusu kimliğiyle öne çıktığı özgün bir üretim modeli sunuyor.

“Say Plays Jazz”, Fazıl Say’ın müzikal anlatısında yeni bir evre olarak dikkat çekiyor. Sanatçı, caz beşlisi için bestelediği yeni eserlerin yanı sıra geçmiş çalışmalarını da caz formunda yeniden yorumluyor. Say, repertuvarın temelinde güçlü bir sosyal duyarlılık bulunduğunu belirterek, projede Doğu ile Batı arasındaki kültürel köprünün yanı sıra küresel krizler, Türkiye’nin toplumsal meseleleri, doğa tahribatı ve sokak hayvanlarının durumu gibi temalara da yer verdiğini ifade ediyor.

VİRTÜÖZLERDEN OLUŞAN GÜÇLÜ KADRO

Konser kurgusuyla da farklılaşan proje, klasik konser formunun ötesine geçerek kesintisiz bir müzikal deneyim sunmayı hedefliyor. Yaklaşık 75-80 dakika sürecek performans, parçalar arasında ara verilmeden, bütünlüklü bir anlatı şeklinde sahnelenecek. Çalışmanın aynı zamanda albüm olarak kaydedilmesi ve ilerleyen dönemde uluslararası sahnelere taşınması planlanıyor.

Projede Fazıl Say’a sahnede güçlü bir müzisyen kadrosu eşlik edecek. Vokalde Ezgi Alaş, flütte Aslıhan And Say, saksafonda Serdar Barçın ve davulda Ferit Odman yer alacak.

Açık hava sahneleri ve antik tiyatrolarda gerçekleştirilecek turnenin konser programı ise şöyle: