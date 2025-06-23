Fazıl Say ve Görkem Ezgi Yıldırım, tarihin sesini göl kıyısında yankılattı: İznik’in coşkun sesi

Milattan önce 2 bin 500 yıllarına dayandığı rivayet edilen; Makedonya İmparatorluğu, Britinya Krallığı, Bizans İmparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhriyeti’nin kültürel anlamda önemli kentlerinden: İznik. İznik, coğrafi olarak en kısa geceden en uzun güne adım atılan 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nde tarihi anlara tanık oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından piyanist ve besteci Fazıl Say’a özel olarak hazırlatılan İznik Türküsü’nün dünya prömiyeri, İznik Gölü’nün kıyısında sanatseverlerle buluştu. Fazıl Say’a sahnede soprano Görkem Ezgi Yıldırım eşlik etti.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, konsoloslar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve yurttaşlar katıldı.

‘YILIN SANAT OLAYI’

Konser öncesinde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, “yılın sanat olayı” olarak nitelendirdiği İznik Türküsü’nü sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “İznik artık bir ezgi olacak. Gönüllerde yerini alacak. Unutulmaz konser eşliğinde İznik’in güzel akşamını hep birlikte yaşıyoruz. İznik, Helenistik dönemden Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan köklü geçmişiyle, doğal güzellikleriyle çok kültürlü bir dünya merkezidir. Dünyanın kalbi bugün İznik’te, Bursa’da atıyor” dedi. Bozbey, zeytinliklerle örülü İznik’te son günlerde tartışmaları yol açan maden yasasına da değindi. Bozbey, “Bursa’daki doğal değerlerden bir tanesi de zeytin. Zeytini korumak, kollamak, sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

‘EVRENSEL BİR MÜZİK’

İznik üzerine bir beste yapmanın kendisi için gurur, onur ve sorumluluk olduğunu belirten Say da “İznik Türküsü’nü evrensel bir müzik olarak hazırladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla oluşan İznik Türküsü’nün altı aylık çalışma sürecinin böyle güzel sonuçlanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün buraya gelen binlerce sanatsevere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KARNAVAL HAVASI

İznik’te yurttaşlar konser alanını hıncahınç doldurdu. Oradan taşıp sokaklara sandalye atanlar da vardı, parkta çocuklarıyla eğlenirken Fazıl Say’ın tuşelerinden akan notaları ve Görkem Ezgi Yıldırım’ın sahnede büyüyen sesini dinleyenler de... Kısacası tam bir karnaval havasıydı. Say, İznik Türküsü’nden önce “Ses”, Nâzım Oratoryosu”, “Kehanetler Tapınağı Klaros”, “Kumru”, “Kaz Dağları Türküsü”, “Kara Toprak” “Alla Turca Jazz” eserlerini solo olarak icra etti. Yaklaşık 15 dakika süren İznik Türküsü İznik’in coşkun tarihini cesurca yansıttı ve Yıldırım güçlü sesiyle, bu tarihin sözcülüğünü ustaca üstlendi.

