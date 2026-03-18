“Felsefe” belgeselinin gösterimi yapılacak

Ankara’da belgesel sinemaya ilgi duyanlar için dikkat çekici bir etkinlik geliyor. Yönetmenliğini Münir Alper Doğan’ın üstlendiği “Felsefe” adlı belgeselin gösterimi ve söyleşi programı düzenlenecek.

4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 19.30’da Kavaklıdere’de gerçekleştirilecek etkinlikte, belgeselin yaratıcı ekibi ve alanında tanınmış isimler izleyicilerle bir araya gelecek. Söyleşiye Halil Turan, Barış Parkan, Türker Armaner ve Örsan K. Öymen konuşmacı olarak katılacak.

Projenin ortak yapımcılığını ise Birsen Karacan Doğan üstleniyor.

Kült Kavaklıdere’de (Tunalı Hilmi Caddesi No: 105, Çankaya) yapılacak etkinlik, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak. Organizasyon için herhangi bir kayıt şartı aranmayacak

Belgesel gösterimi ve söyleşi, felsefeye ilgi duyan izleyiciler için hem düşünsel hem de sanatsal açıdan zengin bir buluşma fırsatı sunmayı hedefliyor.