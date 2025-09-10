Felsefe şenliği Bilkent'te

Bilkent Üniversitesi 27 Eylül’de her yaş ve meslek grubundan ziyaretçileri düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. Felsefeyi ve eleştirel düşünmeyi geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan Bilkent PhilFest’25 Felsefe Şenliği 27 Eylül 2025 Cumartesi günü Bilkent Üniversitesi Merkez Kampüs çim alanında ziyaretçilerini bekliyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve ücretsiz olarak herkesin katılımına açık olan şenlik, felsefeyi sadece akademik bir alan olarak değil; müzik, dans, sanat ve gündelik yaşamla iç içe geçmiş bir deneyim olarak sunmayı amaçlıyor.

SOKRATES İLE YÜZ YÜZE SOHBET

Katılımcılar Türkiye'nin dört bir yanından felsefe dernek ve topluluklarının stantlarında paylaşımlarda bulunabilecek, sanal gerçeklik aracılığıyla Sokrates ile "yüz yüze" sohbet etme imkânı yakalayacak ve şenliğin sergi alanında PhilFest için tuvale dökülmüş felsefi eserlerin yanında etkileşimli posterler ile de felsefi düşünmenin görsel boyutunu deneyimleyebilecek. Etkinliklerin yanı sıra katılımcılar kitap fuar alanında seçkin yayınevlerinden felsefe kitaplarına özel indirimle ulaşabilecekler.

ZENGİN BİR PROGRAM

Katılımcılar, gün boyunca felsefi söyleşiler, atölyeler, ödüllü bilgi yarışmaları ve film gösterimi ile düşünce dünyasının farklı yönlerini keşfedecek. Çocuklar ve gençler için felsefe, hak ihlali olarak yoksulluk, klinik felsefe, umudun felsefesi başlıklarına Ezgi Emel, Hacer Foggo, Alper Hasanoğlu ve Ahmet İnam gibi konusunda uzman isimler ışık tutacak. Uzmanlar söyleşi formatında olacak etkinliklerle felsefenin güncel ve yaşamsal boyutlarına değinecekler. Aynı zamanda sanat ve felsefeyi buluşturan anlatımlı müzik performansı ve dans atölyesi de etkinliğin zengin programı içinde yer alıyor.

DÜŞÜNSEL YOLCULUĞA DAVET

Katılmak isteyenler 23 Eylül'e kadar ücretsiz olarak philfest.bilkent.edu.tr adresinden etkinliğe kayıt olabilirler.