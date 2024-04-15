Felsefe söyleşileri başlıyor
''Felsefe Sorunu Olarak Yapay Zeka'' başlıklı Felsefe Söyleşileri, Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in koordinatör ve moderatörlüğünde, her cumartesi çevrimiçi olarak yapılacak.
Maltepe Üniversitesi'nce düzenlenen etkinliğin 20 Nisan'daki ilk bölümünde ''Antropolojik Açıdan Yapay Zeka'' ve ''Yapay Zekanın Güvenirliği'' konuları ele alınacak.
27 Nisan, 4 Mayıs ve 11 Mayıs'ta yapılacak söyleşilerin başlıkları ise ''''Zayıf ve Güçlü Yapay Zeka'', ''Yapay Zeka Etiği'', ''Yapay Zeka Destekli Robotlar Üzerine'', ''Yapay Zekada Faillik Sorunu'', ''Eleştirel ve Felsefi Antropoloji Açısından Organik ve Sentetik Ortakyaşam Durumları'' ve ''Promptokrasi: Yapay Zeka Üzerinden Yeni bir Temsili Sistem Üretmek'' olacak.
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