Felsefe söyleşileri başlıyor

Yayınlanma: 15.04.2024 - 18:02

Güncelleme: 15.04.2024 - 18:02

Maltepe Üniversitesi'nce düzenlenen etkinliğin 20 Nisan'daki ilk bölümünde ''Antropolojik Açıdan Yapay Zeka'' ve ''Yapay Zekanın Güvenirliği'' konuları ele alınacak.



27 Nisan, 4 Mayıs ve 11 Mayıs'ta yapılacak söyleşilerin başlıkları ise ''''Zayıf ve Güçlü Yapay Zeka'', ''Yapay Zeka Etiği'', ''Yapay Zeka Destekli Robotlar Üzerine'', ''Yapay Zekada Faillik Sorunu'', ''Eleştirel ve Felsefi Antropoloji Açısından Organik ve Sentetik Ortakyaşam Durumları'' ve ''Promptokrasi: Yapay Zeka Üzerinden Yeni bir Temsili Sistem Üretmek'' olacak.



