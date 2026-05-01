Ferda Yüce’nin “Akışına” sergisi Maltepe’de açılıyor

1959 yılında İstanbul’da doğan Ferda Yüce, sanat eğitimine 1976–1977 yıllarında Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde başladı. 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Heyykel Fakültesi’nden lisans derecesiyle mezun olan sanatçı, üretimlerini uzun yıllar atölye çalışmalarında sürdürdü. Çok sayıda karma sergide yer alan Yüce, 1997–2016 yılları arasında özel eğitim kurumlarında sınıf ve atölye öğretmenliği yaparak sanat eğitimine de katkıda bulundu.

2023 yılında Bodrum Belediyesi bünyesinde düzenlenen “Ferda–Hüseyin Yüce Resim ve Heykel Sergisi”nde eserleriyle yer alan sanatçı, 2026 yılında bu kez Maltepe’de açacağı kişisel sergiyle izleyici karşısına çıkıyor.

“Akışına”, Ferda Yüce’nin resim ve heykel arasında kurduğu içsel bağı görünür kılan bir sergi niteliği taşıyor. Sanatçının çalışmalarında kadın figürleri, doğa imgeleri, kıvrımlı çizgiler, düşsel mekânlar ve organik formlar öne çıkıyor. Resimlerinde renk, desen ve çizgi çoğu zaman iç içe geçerek masalsı bir atmosfer kurarken; heykellerinde beden, kıvrım, yüzey ve boşluk ilişkisi yalın ama güçlü bir plastik anlatıma dönüşüyor.

Sergide yer alan 2024–2026 tarihli çalışmalar, sanatçının tuval üzerindeki ritmik ve renkli dünyasıyla heykeldeki form arayışını bir araya getiriyor. Kadın figürleri, ağaçlar, kuşlar, su, saç ve spiral biçimler, Yüce’nin imge evreninde tekrar eden temel öğeler olarak dikkat çekiyor.

Bu yönüyle “Akışına”, yalnızca bir resim-heykel sergisi değil; sanatçının yıllara yayılan üretim sürecinin sezgisel, duygusal ve biçimsel bir toplamı olarak izleyiciye açılıyor.