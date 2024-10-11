Ferhat Can Büyük yeteneğini kanıtladı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:54

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:54

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 9 Ekim akşamı girdiği tüm yarışmalardan birincilikle dönen piyanist Ferhat Can Büyük, "Piyanonun Altın Çağı" başlıklı yeteneğini kanıtlayan bir konser verdi.

Sanatçı, W.A. Mozart'ın 12 numaralı sonatı ile başlayan konserde Schubert'in Impromptu serisinin üçüncüsünü; Chopin'in 2 numaralı Ballade'ını ve Liszt'in "Venezia e Napoli” adlı eserinin son bölümü olan Tarantella'yı başarıyla yorumladı. Saygun ve Scarlatti'den yaptığı iki bis parçası ile konseri tamamlayan genç piyanist tuşesi, yorum gücüyle büyük alkış aldı.



Konseri hayranlıkla dinleyenler arasında beş yaşında piyano eğitimine başladığı Aytaj Rızaguliyeva, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki hocası Prof. Meral Yapalı ve halen doktora yaptığı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Metin Ülkü de vardı.