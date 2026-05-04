Feshane’de Fatmagül Berktay Sempozyumu

Türkiye'de siyaset teorisi ve feminist düşünce alanında önemli adımlar atan, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi başkanlarından Fatmagül Berktay’ın, kapsamlı akademik birikimi ve düşünce dünyasına katkıları, çalışmaları kolektif bir tartışma zemininde yeniden değerlendirilecek. Açış konuşmasını yazar Murathan Mungan kapanış konuşmasını Metis Yayınları adına Müge Sökmen’in yapacağı kamuya açık ve ücretsiz olan sempozyum saat 11.00’da Savaş Kılıç’ın sunuşu ile başlayacak.

Gün boyu sürecek olan sempozyumun ilk oturumu Sevgi Uçan Çubukçu’nun yürütücülüğündeki “Kamusal Aalanın İmkanları” başlığıyla gerçekleşecek. Bu oturumda Asuman Suner, “80’lerin Kıyısında: Bağımsız Ortak Alanlar, Yaşam İzleği, Saklı Kamusallık”; Levent Köker, “Rekabetçi Otoriterlikten Sultanizme: Türkiye’nin Siyasi Rejimi ya da Pozitivist Bilimciliğin Bir Eleştirisi” ve Özgür Emrah Gürel, “Demokratik Cumhuriyetin Krizi: Filozof Krala Karşı Tartışan Yurttaş” başlıklı sunumlar yapacaklar.





Saat 14.00’da başlayacak “Eşitlik Söyleminin Düşündürdükleri” başlıklı H. Birsen Hekimoğlu yürütücülüğündeki oturumda Nimet Altıntaş, “Alevilikte Kadın-Erkek Eşitliği Söyleminin Düşündürdükleri”, Güven Gürkan Öztan, “21. Yüzyılda Aşırı Sağ Akımlar: Söylem, Sınıf, Cinsiyet” ve M. İnanç Özekmekçi, “Politikada Bir Eşik Deneyimi Olarak Suskunluk” başlıklı konuşmalar yapacaklar.

Üçüncü ve “Dostluğun Açtığı Ufuklar” başlıklı Meral Özbek yürütücülüğündeki son oturumda Ayşe Köse Badur, “Dost Mektupları”, Eser Köker, “Kadın Arkadaşlığının Yüzyılı’nda Dostluk Etrafında Düşünmek” ve Feride Çiçekoğlu, “60 Yıllık Dostluk” başlıklı konuşmalarıyla Prof. Berktay’ın dünyasını dostlukları bağlamında da ortaya koyacaklar.