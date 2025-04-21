Festival 24. yılında yeni müze ve kültür merkezinde: Afyon’da müzik rüzgârı
Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 24. yılında 2-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, Afyonkarahisar Müze ve Kültür Merkezi Kompleksi’nde yapılacak. Festivalin genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem üstleniyor. Organizasyon, Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği tarafından hayata geçiriliyor.
OKUL KONSERLERİ
Festivalin açılış konserinde bu yıl, Çekyalı sanatçı Stepanka Plockova, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Şef Murat Göktaş yönetimindeki konser, 2 Mayıs akşamı Afyonkarahisar Müzesi’nde düzenlenecek.
Festival boyunca 10 konser, yaklaşık 60 okul söyleşisi ve bir karikatür sergisi sanatseverlerle buluşacak. Tüm konserler halka açık ve ücretsiz olacak. Festivalin geleneksel parçalarından biri olan okul konserleri, merkez, köy ve kasaba okullarında yapılacak. Yerli ve yabancı sanatçılar, binlerce öğrenciyle buluşacak.
Festivalin 24. yılında, Prag-Afyon müzik dostluğu da 20. yılını kutluyor. Çek sanatçılar, bu yıl da sahne alıp farklı ilçelerdeki ilk ve ortaokullarda konser ve atölye çalışmaları yapacaklar.
SERGİ VE SÖYLEŞİLER
Festivalin etkinliklerinde Adnan Özyalçıner, Feridun Andaç, Gülten Dayıoğlu, Yalvaç Ural’ın da aralarında bulunduğu isimler söyleşilere katılacak. Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Tan Oral ve gazetemizin karikatüristi Kamil Masaracı, İkbal Thermal Otel lobisindeki karikatür sergilerinde sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kapanış konserinde, Çekya’dan gelen 13 müzisyen sahne alacak. Konserde ağırlıklı olarak Çek bestecilerin eserleri seslendirilecek.
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