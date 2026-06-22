Festival Ânın İçinde Müzik temasını herkese yaşattı

İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank’ın katkılarıyla düzenlenen, izleyicilerin fuayede ikramla karşılandığı, Baroktan Çağdaş döneme uzanan bir yelpazede süresi beş dakikayı geçmeyen, sevilen eserlerin seslendirildiği “Rahat Konser: Tanıdık Melodiler, Yumuşak Sesler” başlıklı konserlerde bir de Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz’ün Leaving You Behind eserinin Türkiye prömiyeri gerçekleşti.



İzleyicilerin ne kadar esnetilse de, salona giriş çıkış, sanatçılarla konuşma serbest olsa da dinleme kalıplarına uydukları, sanatçılarla diyaloglarında rahat ama saygılı oldukları gözlendi. Grup üyeleri Olgu Kızılay (keman), Yusuf Yalçın (keman), Öykü Koçoğlu (viyola), Çağlayan Çetin (çello); “Bu interaktif konserde biz biraz daha kuralları gevşetmeye gayret etsek de akışı bozan pek birşey olmadı. Çocuklar da büyükler de bu konserlere alışık olmadığı için konser adabına göre davrandılar.” diyerek bu projede yer almaktan mutlu olduklarını ifade ettiler.





ÂNIN İÇİNDE ÇALMAK

Festival, arp sanatçısı Dr Merve Kocabeyler yürütücülüğünde 11 yaş ve üzeri konservatuvar veya müzik okulu düzeyinde eğitim geçmişi bulunan müzisyenler için tasarlanan aktif katılımcı sayısı 12 ile sınırlı, tüm müzik branşlarına açık Anın İçinde Çalmak başlıklı iki gün boyu süren atölyeyi Arter işbirliği ile gerçekleştirdi.

Kocabeyler’in kurucusu olduğu Artistic Rediscovery Program (ARP) eğitim programı çerçevesinde düzenlenen atölyenin farklı oturumlarını Yasemin Atakan Dik (Nefes koçu), Ozan Karagöz (Erken dönem müzik uzmanı), Doç. Selin Şekeranber ve müzik pedagogu Yudum Çetiner (Piyano ikilisi), Elif Baziki (Klinik psikolog ve mental performans koçu), İbrahim Yazıcı (Orkestra şefi, piyanist) ve Ferit Odman (Caz davulcusu) yönettiler.

Erken Dönem Müzikleri, Solo Performans ve Oda Müziği Ustalık Sınıfları; İlk Defa Birlikte Çalma Üzerine Uygulamalı Dersler; Orkestra Repertuvarı ve Sınav Pratikleri; Genç Müzisyenlerin Keşif Sahnesi gibi oturumlarda katılımcıların sahnede yalnız kalma ve ânın içinde kalabilme becerileri, ilk defa birlikte çalmaları sağlanarak müzisyenlerle uyum süreçleri geliştirildi.

Ferit Odman’ın yürüttüğü Cazdan Klasik Müziğe Doğaçlama ve Zaman Algısı oturumunda caz müziğinin merkezinde yer alan, ânın içinde kalma ve yaratıcı müzikal refleksler geliştirme kavramlarının klasik müzikle ilişkisi irdelendi. Doğaçlamanın yalnızca özgürlük değil, aynı zamanda yüksek farkındalık ve disiplin gerektiren bir müzikal yaklaşım olduğu kısa doğaçlama çalışmalarıyla açıklandı. Katılımcılar atölye boyunca katıldıkları bu pratiklerde hem yeteneklerini sergilediler hem de büyük keyif aldılar.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ 25 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

25 Haziran’a kadar sürecek 54. İstanbul Müzik Festivali önümüzdeki günlerde Viyana Senfoni Orkestrası’nın günümüzün ünlü sanatçıları piyanist Bruce Liu ile çellist Kian Soltani’ye eşlik edeceği konserlerin yanı sıra “Fadonun kasırgası” olarak anılan Sara Correia gibi isimlerin aralarında olduğu birçok seçkin sanatçı ve topluluğu ağırlayacak. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 50 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebiliyor.