Festival iptallerinin son mağduru 7. kez yapılması planlanan Zeytinli oldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Bu yıl 7. kez düzenlenmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Başta festivalde sahne alacak 70’e yakın sanatçı ve grup karara tepki gösterdi. Siyasiler ve yurttaşlardan da belli bir yaşam tarzını hedef aldığı savunulan bu karara yoğun tepki var. Organizasyondan yapılan açıklamada, “İtiraz dilekçemize olumlu dönüş yapılacağını umuyoruz... 17-21 Ağustos tarihlerinde hep birlikte tüm zamanların en coşkulu festivalinde buluşacağımıza inanıyoruz” denildi.

Son zamanlarda bazı valilik ve kaymakamlıklar yoğun bir şekilde özellikle gençlerin bir araya geldiği ve eğlendiği müzik festivallerini yasaklamak için bahane arıyor. Haziran ayında Eskişehir’deki bir festival valilik tarafından yasaklanmıştı. Yine haziran ayında Melek Mosso’nun Isparta’daki konseri gericilerin hedef göstermesinin ardından bu kez AKP’li belediye tarafından iptal edilmişti. Şimdi de yedi yıldır sorunsuz yapılan, şu an Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden biri konumunda olan Zeytinli Rock Festivali, Balıkesir Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzalı bir yazıyla yasaklandı. Basına servis edilen resmi yazıda, “Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanılırken, bu yasağın da önceki iptallerde olduğu gibi aynı yoldan ilerlemesi dikkat çekti.

O yol şöyle: Önce gerici bir dernek belli bir yaşam tarzını hedef alan ve toplumun bir kesimine nefret söylemleri içeren bir açıklama yayımlayarak festivalin iptal edilmesini istiyor. Ardından festivalin ayrıntıları açıklanıyor, biletleri satışa çıkıyor, ancak festivale kısa bir süre kala valilik ya da kaymakamlıktan iptal kararı geliyor!

Zeytinli konusunda da ilk açıklamayı bu kez Bilal Erdoğan’ın da başında olduğu ve birçok AKP’li ismin yönetiminde bulunduğu İlim Yayma Cemiyeti yaptı. Yazım hatalarıyla dolu açıklamada, yaş sınırı bulunan, yetişkin insanların katıldığı ve içeriye biletsiz girilemeyen festival için, “Alkol, uyuşturucu kullanılıp, fuhşun aleni şekilde yapılıp, gençlerimizi fesada sürüklediği için şiddetle kınıyoruz” denildi, festivale katılan gençlerin “şuursuzlaştığı” hakaretinde bulunuldu ve festivalin iptali istendi.

"DELİ GÖMLEĞİNİ YIRTACAĞIZ"

Yasak kararına tepkiler çığ gibi. Festivalde sahneye çıkacak gruplardan Mor ve Ötesi, sosyal medya hesaplarından sert bir açıklama yayımladı: “Bu ülkenin fikri hür, vicdanı hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır. Bu yaz, yasakçılığın son yazıdır. Birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Müzik yasaklanamaz.”

Festivalde yer alan efsane grup Moğollar, “Engellenmeye çalışılan bir festival değil, memleket gençliğinin özgürlüğü ve tercih hakkıdır. O zaman bugün daha yüksek sesle: Bİ’ ŞEY YAPMALI!” dedi.

"DÜŞLER MAHVOLUYOR"

Hipersona grubundan müzisyen Bengisu Ünalan, “2015’ten beri Zeytinli Rock Fest’e gideriz. Bir kere bile kötü bir şey yaşamadım, görmedim de. Artık bırakın gençliğimizi özgürce yaşayalım. Kaç aydır beklediğimiz hayallerimizi mahvediyosunuz, yeter” diye konuştu.

Redd grubu da yasağa şöyle tepki gösterdi: “Müziğe uygulanan tüm yasakları, gericiliği, bağnazlığı, sığındığı çapsız bahaneleri, büründüğü takiyeciliği her daim Reddettik! ve devam edeceğiz. 20 yıldır gençliğimize gölge etmiş, bu ‘kötü, vasat’ zihniyet yakında son bulacak. O gün daha büyük festivaller yapacağız.”

"ÖNCEKİLERE KARŞI ÇIKSAYDIK BUNU YAPAMAYACAKLARDI"

Müzik tarihçisi ve yazarı Murat Meriç, gazetemize festival yasaklarını değerlendirdi. Meriç şöyle konuştu: “Zeytinli Rock Festivali’nin kaymakamlık kararıyla yasaklanması, çok zamandır oynanan bir oyunun son ve büyük hamlelerinden. Göz göre göre geldi; yazık ki burada bitmeyecek. Kaymakamlık, şikâyetleri bahane etmiş, tuhaf gerekçeler uydurmuş. Bahsi geçen, vatandaştan gelen şikâyet değil, bir ‘cemiyet’in yaydığı bildiri. Yöneticilerin tarikatlara ya da vakıflar/cemiyetler çevresinde toplananlara boyun eğmesi, bizi bu noktalara getirdi. Bu ilk değil, son olmayacak. Bugüne kadar iptal edilen festivaller ve konserler sırasında sesimizi yükseltseydik bunu yapamayacaklardı. Bugün sesimizi yükseltmezsek dahasını yapacaklar. Birileri karanlıkta yaşıyor ve herkesi o karanlığa çekmeye çalışıyor. Yazık ki bunu başarıyor. İnsanların yan yana gelmesini, birlikte şarkı söylemesini, eğlenmesini, içki içmesini, sevişmesini çok görenler, bunları istemeyenler kendi hayat tarzlarını herkese dayatma derdinde. Buna artık dur demek gerekiyor.”

KAYMAKAM İLİM YAYMA’YI MAKAMINDA AĞIRLAMIŞ

Festivale izin vermeyen Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’in İlim Yayma Cemiyeti’nin etkinliklerine katıldığı, yöneticilerini makamında ağırladığı belirtildi. Memiş, “yasak” kararının öğrenilmesinin ardından sosyal medya hesabını “korumalı” duruma getirse de geçen yıl İlim Yayma Cemiyeti’nin şube ve kitap kafe açılışında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Memiş’in 2020’de de göreve başladıktan kısa süre sonra İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi yöneticilerini makamında ağırladı. Ziyarete ilişkin kaymakamlığın sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı. Burhaniye’den önce Sakarya Geyve’de görev yapan Memiş’in, burada da aynı cemiyetin yöneticileriyle makamında görüştüğü öğrenildi.