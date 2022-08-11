Yasakçı düzen devam ediyor: Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline sanatçılardan sert tepki!
Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı skandal bir karara imza attı. Çok sayıda sanatçı, kaymakamlığın Zeytinli Rock Festivali'ni 'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' gerekçe göstererek yasaklamasına tepki gösterdi.
Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladı.
Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.
Müzik grupları ve sanatçılar yasak kararına tepki gösterdi.
Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:
"BU YAZ, YASAKÇILIĞIN SON YAZIDIR"
Müzik grubu Mor ve Ötesi, sosyal medya hesabından festivalin yasaklanmasına tepki gösterdi.
bu ülkenin fikri hür vicdanı hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır.— mor ve ötesi (@mvoofficial) August 10, 2022
bu yaz, yasakçılığın son yazıdır.
birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız.
müzik yasaklanamaz.#zeytinlirockfestivali
"KABUL EDİLEMEZ"
Her ne kadar dahil olmasak da müziği, güzel duyguları, hayatı kapsayan festivallerin yasaklanması, iptal edilmesi kabul edilemez. #zeytinlirockfestivali https://t.co/FPCANntRrv— gripin (@gripinonline) August 10, 2022
Engellenmeye çalışılan bir festival değil, memleket gençliğinin özgürlüğü ve tercih hakkıdır.— Moğollar (@MogollarOnline) August 10, 2022
O zaman bugün daha yüksek sesle;
Bİ' ŞEY YAPMALI! ??#zeytinlirockfestivali pic.twitter.com/HJ0wVeTQ9y
"BİTEMEDİNİZ"
Türkiyemizin aydınlık yüzü Burhaniyemiz kaymakamlığı talimatıyla… bitemediniz. https://t.co/UekJafAwHA pic.twitter.com/COfqtuLS45— aylin aslım (@AylinAsLIM) August 10, 2022
"KÖTÜ,VASAT ZİHNİYET YAKINDA SON BULACAK"
Müziğe uygulanan tüm yasakları, gericiliği, bağnazlığı, sığındığı çapsız bahaneleri, büründüğü takiyeciliği her daim Reddettik! ve devam edeceğiz. 20 yıldır gençliğimize gölge etmiş, bu "kötü, vasat" zihniyet yakında son bulacak. O gün daha büyük festivaller yapacağız. https://t.co/sg2TrOeInF— Redd ?? (@reddseyirdefter) August 10, 2022
Toplumun huzurunu kaçıran tüm unsurlara, düzenbazlıklara, haksızlıklara karşı birlik olan gençlerin festivalidir.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) August 10, 2022
#zeytinlirockfestivali . Yasaklanma çabalarının sebebi bellidir.#festivalimedokunma #festival https://t.co/iB8MpaVQW3
Aynı ülkede, aynı sırada "çevrenin korunması" amacıyla müzik festivalinin iptal edildiği söyleniyor. #zeytinlirockfestivali #kapadokya https://t.co/CQKiMBjm4G— Ufuk Beydemir (@ufukbeydemir) August 10, 2022
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