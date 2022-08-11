Yasakçı düzen devam ediyor: Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline sanatçılardan sert tepki!

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:39

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Müzik grupları ve sanatçılar yasak kararına tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"BU YAZ, YASAKÇILIĞIN SON YAZIDIR"

Müzik grubu Mor ve Ötesi, sosyal medya hesabından festivalin yasaklanmasına tepki gösterdi.

bu ülkenin fikri hür vicdanı hür gençleri, dünyadaki bütün akranlarının sahip olduğu her şeye fazlasıyla layıktır.



bu yaz, yasakçılığın son yazıdır.



birlikte şarkılar söyleye söyleye bu deli gömleğini yırtıp atacağız.



müzik yasaklanamaz.#zeytinlirockfestivali — mor ve ötesi (@mvoofficial) August 10, 2022

"KABUL EDİLEMEZ"

Her ne kadar dahil olmasak da müziği, güzel duyguları, hayatı kapsayan festivallerin yasaklanması, iptal edilmesi kabul edilemez. #zeytinlirockfestivali https://t.co/FPCANntRrv — gripin (@gripinonline) August 10, 2022

Engellenmeye çalışılan bir festival değil, memleket gençliğinin özgürlüğü ve tercih hakkıdır.

O zaman bugün daha yüksek sesle;

Bİ' ŞEY YAPMALI! ??#zeytinlirockfestivali pic.twitter.com/HJ0wVeTQ9y — Moğollar (@MogollarOnline) August 10, 2022

"BİTEMEDİNİZ"

"KÖTÜ,VASAT ZİHNİYET YAKINDA SON BULACAK"

Müziğe uygulanan tüm yasakları, gericiliği, bağnazlığı, sığındığı çapsız bahaneleri, büründüğü takiyeciliği her daim Reddettik! ve devam edeceğiz. 20 yıldır gençliğimize gölge etmiş, bu "kötü, vasat" zihniyet yakında son bulacak. O gün daha büyük festivaller yapacağız. https://t.co/sg2TrOeInF — Redd ?? (@reddseyirdefter) August 10, 2022