Yasakçı düzen devam ediyor: Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline sanatçılardan sert tepki!

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı skandal bir karara imza attı. Çok sayıda sanatçı, kaymakamlığın Zeytinli Rock Festivali'ni 'kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması' gerekçe göstererek yasaklamasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:39
Yasakçı düzen devam ediyor: Zeytinli Rock Festivali’nin iptaline sanatçılardan sert tepki!
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Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan ve biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladı.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş imzasıyla yayınlanan yasak kararında, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Müzik grupları ve sanatçılar yasak kararına tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

"BU YAZ, YASAKÇILIĞIN SON YAZIDIR"

Müzik grubu Mor ve Ötesi, sosyal medya hesabından festivalin yasaklanmasına tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

"BİTEMEDİNİZ"

"KÖTÜ,VASAT ZİHNİYET YAKINDA SON BULACAK"


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