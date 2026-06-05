Festival opera ve bale gösterileriyle devam ediyor

HİÇ KUŞ YOK PRÖMİYER YAPTI

Festivalde karanlığın karşısına umudu, dayanışmayı ve birlikte hareket etmenin gücünü koymak, bedenlerin ortak ritmi ve kolektif hareketleri, zorluklar karşısında bir arada kalabilmenin ve birbirine tutunabilmenin önemini vurgulamak isteyen konsept ve koreografisi Ferhat Güneş’e ait olan Hiç Kuş Yok ilk gösterimi de gerçekleşti. Müzik konsepti, canlı ses performansı Özge Arslan’a kostüm tasarımı Nilsu Baldan, metin tasarımı Murat Güneş imzasını taşıyan eserde Anna Zasekes, Demet Aksular, Beril Şenöz, Destan Taştan, Gökçe Aksu, Gül Batırbaygil, Miray Bacı, Özge Arslan, Seçil Yenigün, Tuğçe Ceylan dans ettiler.

Konsept ve koreografisi Aslı Öztürk’e ait olan, doğumu hüzünle özdeşleştirilen tüm kadınlara ithafen sahnelenen “Kız Doğdu / III” ise, altı kadın dansçının kadınların bireysel ve kolektif varoluşlarına dair güçlü bir anlatıyı sahneye taşıdı. Eser, kadına yönelik toplumsal önyargılara, eşitsizliklere ve şiddete karşı güçlü bir duruş sergilerken kadınların dayanışma içinde ürettikleri gücü görünür kılıyor. Müziği Başak Günak, Kemal Yiğitcan, Utku Kara’ya ; ışık tasarımı Kemal Yiğitcan ve Utku Kara’ya ait eserde dansçılar Ayyüce Uzunlular, Beste Demir, Ece Gül, Eylül Doğan, İlayda Kolaylı, Nil Saraçoğlu sahnedeydi.

OPERA STUDİO KONSERİNDE GENÇ ŞANCILAR ALKIŞLANDI

17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde, 2025–2026 sanat sezonunda İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde, Sedat – Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı işbirliğiyle hayata geçen “Opera Studio” konser serisinin sezon final konseri, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda verildi.

İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün’ün emekleri ve katkıları nedeni ile pek çok şancının kariyerinde önemli rolü olan Prof. Güzin Gürel’e plaket sunduğu gecede genç sesler; Derin Akdeniz ,Sinem Güç, İpek Zehra Evre, İrem Büşra Bayır ,Efe Doğrukul, Erencan Karadi , Uğur Etiler, Arda Durgut,Talip Savranbaşı, T. Berke Tükenmez piyanist Gizem Dalkılıç eşliğinde aryalar seslendirdiler. Sezon boyunca eğitim alan ve İDOB bünyesinde konserlerde ve opera eserlerinde sahneye de çıkan genç sanatçılar konseri hep birlikte seslendirdikleri Otto Nicolai’nin Shakespeare'in aynı isimli komedi oyunundan uyarlanan Windsor'un Şen Kadınları operasından arya ile tamamladılar.

FESTİVAL KUĞU GÖLÜ BALESİ İLE KAPANACAK

17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 5 ve 6 Haziran’da, AKM Opera Sahnesi'nde İDOB ile konuk Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları "La Traviata" operası ile devam ediyor. 8 Haziran’da AKM Opera Sahnesi'nde Devlet Çok Sesli Korosu ile İDOB sanatçıları koro şefi Burak Onur Erdem yönetiminde vereceği “Aurora” konseri verecek. 8 ve 9 Haziran'da Süreyya Opera’sında İDOB, şef Zdravko Lazarov yönetiminde Caner Akın rejisi ve Tan Sağtürk koreografisi ile Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek. Festival, İDOB’un şef İbrahim Yazıcı yönetiminde 3 Haziran’da sahnelediği Kuğu Gölü balesinin 10 Haziran’daki son temsili ile sona erecek. Temsiller İDOB’un 6- 10 Haziran günleri 13.00 ve 16.00’da Süreyya Operası’nda vereceği “Küçük Prens” dört temsili hariç 20.00’da başlayacak.