Festivalde Prag-Afyonkarahisar müzik dostluğu vurgusu

Yayınlanma: 06.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 04:00

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ve Anadolu’nun en uzun soluklu caz festivali olan 24. Afyonkarahisar Caz Festivali, akşam yapılan açılış konseriyle başladı. Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğini yaptığı festivalde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çek solist Andrea Šulcová ile František Sládek Dörtlüsü’nün sahnesiyle Afyonkarahisarlılarla buluştu. Konsere gazetemizin yazarları Işıl Özgentürk ve Feridun Andaç da katıldı.

TÜRKÜ YORUMU

İkbal Termal Otel’in ev sahipliği yaptığı festivalde Šulcová konsere, Türkçe “İyi akşamlar Afyon. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. İyi eğlenceler” cümleleriyle başladı. Kemal Günüç’ün şefliğindeki orkestraya eşlik eden Šulcová, Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi cazın efsanelerinden şarkılar seslendirdi. Gecenin sürprizi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Šulcová’nın “Karahisar Kalesi” türküsünü birlikte yorumlamasıydı. Flütüyle şarkıya eşlik eden Šulcová’nın tek prova alınmasına karşın, türküye olan hâkimiyeti takdir edilesiydi.

Orkestra ve Šulcová’dan sonra sahneye çıkan František Sládek Dörtlüsü de özgün yorumlarıyla caz tınılarının Anadolu semalarında yükselmesini sağladı. Yine gecenin en dikkat çekici anlarından birisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın saksafon sanatçılarından Mehmet Erdemli’nin, dörtlü tarafından sahneye davet edilmesi ve iki şarkıda onlara eşlik etmesiydi. Erdemli, gecenin yıldızlarından biri oldu dersek, yanılmayız.

OKUL SÖYLEŞİLERİ

Festivalin 24’üncü yılında, Prag-Afyonkarahisar şehirleri arasındaki müzik dostluğunun da 19. yılı kutlanıyor. Çek sanatçılar, Afyonkarahisar’ın çok sayıda farklı ilçesindeki ilk ve ortaöğretim okullarında okul konserleri ve atölye çalışmaları yapıyor.

Okul söyleşilerinde ayrıca gazetemizin yazarı Feridun Andaç da öğrencilerle buluştu. Andaç, önceki gün ve dün, birçok okulda “Eleştiri ve Müzik” başlıklı söyleşi düzenledi.

FESTİVAL PROGRAMI

Bugün (6 Haziran)

Andre Šulcova Üçlüsü/20.30

Lewis Creaven Üçlüsü/21.30

Yarın (7 Haziran)

Ondrej Kabrna Üçlüsü/20:30

Michal Wróblewski Üçlüsü ve Ondrej Kabrna Üçlüsü/21.30

8 Haziran Cumartesi