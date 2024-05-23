Festivalin açılışında Cem Mansur’a onur ödülü verildi: İstanbul’da müzik zamanı...

Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2024 - 04:00

Yetkin Dikinciler’in sunduğu, programda Nejat Eczacıbaşı ve Asım Kocabıyık anıldı. Açılış töreninde konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Festivalin ilk günden itibaren destekçisi olan, bu yıl kuruluşunun 80. yılını kutlayan Borusan Holding’e devam eden destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Festival, Macaristan ve Hollanda ile Türkiye arasındaki resmi ilişkilerin 100. yılının kutlanacağı, kültürlerarası diyaloğun önemini vurgulayan etkinliklere de sahne olacak” ifadelerini kullandı.

Konser öncesinde verilen Onur ödülünü Cem Mansur’a Bülent Eczacıbaşı sundu. Genç kemancı Ilgın Top ise Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’ın elinden aldı.

Teşekkür konuşmasında çoksesli müziğin birleştirici gücüne dikkat çeken Cem Mansur, “Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın 18 yıldır dünyanın önemli salonlarında verdiğimiz konserlerinden sonra ‘Türkiye’yi ne güzel temsil ediyorsunuz’ diyorlar. Evet ama biz aslında daha önemli birşey yapıyoruz. Türkiye’nin ne olabileceğini temsil ediyoruz. Gerçekten iyi çalışan bir orkestra iyi idare edilen bir toplumun aynasıdır” dedi.

Festival, 12 Haziran’a kadar devam edecek.

