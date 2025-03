Festivaller, konserler, sergiler... Dünyanın farklı şehirlerinden çeşitli etkinlikler sanat tutkunlarını buluşturacak!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 22:13

Güncelleme: 10.03.2025 - 22:13

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen "Londra Kitap Fuarı", Olympia London alanında yarın başlıyor. Multimedya, grafik sanatları ve kitap meraklılarını buluşturan etkinlik 13 Mart'ta sona erecek.

"Brüksel Kitap Fuarı", Belçika'nın başkenti Brüksel'de 13­-16 Mart'ta, Tour & Taxis alanında kitapseverlerle buluşacak.

Ziyaretçilerine koleksiyonluk tasarımlarının en iyilerinin sergilenmesi ve keşfedilmesi için bir platform sunan "Collectible" sanat fuarı, Brüksel'de 13-16 Mart'ta yapılacak.

Hollanda'nın Maastricht şehrinde 15-20 Mart'ta düzenlenecek "TEFAF Maastricht" sanat fuarı, 7 bin yıllık sanat tarihini tek bir çatı altında bir araya getirerek, yaklaşık 20 ülkeden 260'tan fazla satıcıya ev sahipliği yapacak.

Japonya'nın Chiba şehrinde ziyaretçileri geçmiş bir zamanı deneyimlemeye davet eden ve kiraz çiçeği mevsimiyle aynı zamana denk gelen Sakura Historical Festival (Sakura Jidai Festival), 15 Mart'ta ziyaret edilebilecek.

Başkent Tokyo'da ise 16 Mart'ta küçük antika eşyalara odaklanan "Hanazono Shrine Antique Market" fuarı, gün boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

BİRÇOK FİLM FESTİVALİ BU HAFTA SANAT TUTKUNLARINI BULUŞTURACAK...

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da film yapımcılarının son filmleriyle ünlü isimleri bir araya getiren 29. Sofya Uluslararası Film Festivali, 13 Mart'ta başlayacak.

Londra'daki Japonya Vakfının 2004'ten bu yana İngiltere'deki seçkin film merkezleri ve program danışmanlarıyla yakın işbirliği içinde düzenlediği "The Japan Foundation Touring Film Programme", 31 Mart'a kadar 32 şehirde, 33 sinemada gerçekleştirilecek.

Çağdaş ve klasik Polonya sinemasının ilgi çekici yapımlarını ziyaretçilerine sunan "23. Kinoteka Polonya Film Festivali" 25 Nisan'a kadar İngiltere'de sürecek.

Lüksemburg Şehir Merkezi'nde 15. kez yapılan "Lüksemburg Şehir Film Festivali", 16 Mart'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin şehrinde gerçekleşen, yüksek kaliteli ve çeşitli film seçkisiyle sinemaseverler için küresel bir buluşma noktası olan "SXSW Film & TV Festivali" 15 Mart'ta sona erecek.

Litvanya'da düzenlenen 30. Vilnius Film Festivali, Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai, Panevezys, Marijampole, Alytus, Gargzdai, Vilkaviskis, Silute, Utena, Ukmerge, Pasvalys ve Taurage şehirlerinde 100'den fazla filmi izleyicinin beğenisine sunulacak. Festival 23 Mart'ta sona erecek.

BU HAFTANIN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERİ!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Academic National Drama Theatre'da 13 Mart'ta Kamal Abdulla'nın kaleme aldığı mistik olaylarla dolu "The Valley of Wizards" oyunu izleyiciyle buluşacak.

Jules Massenet'in, Johann Wolfgang von Goethe'nin romanından esinlenerek yazdığı, Fransız operalarından biri olan "Werther", Çekçe ve İngilizce üst yazılarla Fransızca orijinal dilinde 13 Mart'ta Çekya'nın başkenti Prag'daki Ulusal Tiyatro'da sahnelenecek.

"The Phantom Of The Opera", İngiltere'nin başkenti Londra'da Her Majesty's Theatre'da 10-15 Mart'ta izleyiciyle buluşacak.

ABD'li şarkıcı Sabrina Carpenter, yarın İskoçya'nın Glasgow şehrinde, 13-14 Mart'ta İngiltere Manchester, 16-17 Mart'ta ise Fransa Paris'te, ABD'li genç şarkıcı Gracie Abrams da 12 Mart'ta İskoçya'nın Glasgow şehrinde hayranlarıyla buluşacak.

İrlanda'nın başkenti Dublin 12 Mart'ta ABD'li rap müzik şarkıcısı Teddy Swims'in konserine ev sahipliği yapacak.

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Lenny Kravitz, 12 Mart'ta Çekya'nın başkenti Prag'da, 14 Mart'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de, 16 Mart'ta ise Düsseldorf'ta konser verecek.

Keman virtiözü Andre Rieu, 11-12 Mart'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 14-15 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da hayranlarıyla buluşacak.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Cairo Opera House'da bugün gerçekleştirilecek "Al-Hadra Troupe for Sufi Chanting" konserinde, Mısır'ın zengin tasavvuf geleneğini sunan grup tarafından geleneksel müzikler icra edilecek. Al-Hadra Troupe topluluğunun performansları tanınmış sufi şahsiyetlerin şiirlerinin de yer aldığı zengin bir repertuvarı kapsıyor.

-ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER...

ABD'de 14 Mart'ta 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

Steven Soderbergh'in yönettiği "Black Bag", yüksek profilli ajanların ihanet, entrika ve ölümcül sırlarla dolu bir komploya karıştığı casusluk hikayesini konu alıyor.

Dan Berk ile Robert Olsen'in yönetmenliğini üstlendiği "Novocaine", yanlışlıkla uluslararası bir suç planına karışan ve hayatı absürt bir aksiyon ve komediye dönüşen bir diş hekiminin başından geçenleri anlatıyor.

"The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie" animasyonu dünyayı kurtarmak için beklenmedik bir kahramana dönüşmek zorunda kalan karakterlerin hikayesini konu edinirken, "Opus" genç bir müzisyenin sanat, şöhret ve kişisel sınırları arasındaki dengeyi bulma çabasını, tarihi dram türündeki "The Last Supper" da Hz. İsa'nın son yemeğini ve etrafındaki insanların kaderlerini nasıl şekillendirdiğini ele alıyor.

Lior Geller'in yönettiği "The World Will Tremble" filminde, insanlık tarihindeki büyük trajediler ve zaferler üzerinden ilerleyen bir anlatımla dünyayı sarsan olayları dramatik bir dille işleniyor.

"And on the Eighth Day" ise gizemli bir olayın ardından, dünyanın kaderini belirleyebilecek yedi günün ötesinde, sekizinci günde neler olacağını keşfeden bir karakterin hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.