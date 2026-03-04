Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fethiye'de Kitap Müzesi arşivi dijitalleşiyor

4.03.2026 18:13:00
Haber Merkezi
Muğla'da bulunan Fethiye Kültür Evi bünyesinde faaliyet gösteren Kitap Müzesi’nin zengin arşivi, üniversite öğrencilerinin katkısıyla dijital ortama aktarılıyor. Proje, kentin belleğini koruyarak gelecek kuşaklara erişilebilir biçimde aktarmayı hedefliyor.

Fethiye Belediyesi ve Ceyhun İrgil’in katkılarıyla kurulan, Fethiye Kültür Evi bünyesindeki Kitap Müzesi, kent belleğini koruma misyonunu dijital dönüşüm çalışmalarıyla güçlendiriyor.

Nadir ilk baskılar, yerel gazete arşivleri ve özellikle Cumhuriyet gazetesi koleksiyonunun yer aldığı müze arşivi, aile ve kişisel bağışlarla zenginleşiyor. Araştırmacılara açık olan bu kapsamlı koleksiyon, Fethiye’nin sosyal ve kültürel tarihine ışık tutan önemli belgeleri barındırıyor.

Image

Arşivin dijital ortama aktarılması sürecinde ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Dönüşüm Topluluğu öğrencileri aktif rol üstleniyor. Topluluk başkanları Özgür Alp Yavuz ve İrem Çakmak’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, envanterde yer alan binlerce eser tek tek dijitalleştiriliyor.

Akademik danışmanlığını Doç. Dr. Muhammet Damar’ın üstlendiği proje kapsamında öğrenciler, yalnızca teknik dönüşüm sürecine değil, aynı zamanda kurumun sosyal medya ve görünürlük çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Söz konusu iş birliği ile hem fiziksel arşivin korunması hem de kültürel mirasın dijital erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında, Fethiye’nin kurumsal hafızası daha geniş kitlelerin erişimine açılarak gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir biçimde aktarılmış olacak.

Image

 

