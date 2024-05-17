Film gibi konser: Gazapizm yeni albümünü tanıttı

Dört yıllık aranın ardından dinleyicilerle buluşturduğu beşinci stüdyo albümü “Dönmek İçin Eve”nin ilk ve lansman konserinde sahne alan Gazapizm, bir de ilke imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 14:29
Film gibi konser: Gazapizm yeni albümünü tanıttı
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Rap müziğin başarılı ismi Gazapizm, Der Bremer’in katkılarıyla Volkswagen Arena'da dev bir konserle hayranlarıyla buluştu. Dört yıllık aranın ardından dinleyicilerle buluşturduğu beşinci stüdyo albümü “Dönmek İçin Eve”nin ilk ve lansman konserinde sahne alan Gazapizm, bir ilke imza attı. Konserin ilk yarısında albümü sinematik bir şovla birleştirerek performe eden Gazapizm, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir çalışma ile konserle eş zamanlı olarak albümdeki her şarkının yer aldığı filmin ilk gösterimini gerçekleştirdi. Bu özel gece için kurulan 500 metrekarelik sahnede yerini alan toplam 90 kişiden oluşan ekip, 300 metrekare led ekran ve 400 parça ışıkla yapılan dev şova, alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti. 

‘TARİHİ BİR AKŞAM’

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Gazapizm, "Konserin ilk yarısında eş zamanlı bir şekilde film izleyeceğiz. Böyle bir tecrübeyi ilk kez yaşayacağım ama bildiğimiz bir sahneye çıkıyoruz. Seyircilerle tarihi bir akşam geçireceğimizi tahmin ediyorum" dedi.  

Konserin ikinci yarısında orkestra ve koro ekibi eşliğinde sahneye çıkan Gazapizm, sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. 


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