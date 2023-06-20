Film ve Müzik Festivali’nde Zuhal Olcay’dan unutulmaz konser

Yayınlanma: 20.06.2023 - 14:25

Güncelleme: 20.06.2023 - 14:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’ne dün usta sanatçı Zuhal Olcay’ın verdiği konser damga vurdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan konser Olcay’ın Yine Aşk Var şarkısıyla başladı. İzmir seyircisinin yoğun ilgisinin olduğu konserin sürpriz anlarından biri de Vedat Sakman’ın sahneye çıkıp Zuhal Olcay’la şarkı söylemesi oldu. Zuhal Olcay geçmişten günümüze geniş bir repertuvarla unutulmaz bir performansa daha imza attı.

ÖNEMLİ FİLMLER DAMGA VURDU

Festivalde dün film gösterimleri, soru cevap seansları, söyleşiler ve plak dinletisi ile yoğun bir program vardı. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’un başrolde olduğu ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak’ın oturduğu, Ulusal Yarışma filmlerinden “Kendi Yolumda” izleyicilerle buluştu. Ulusal Yarışma kapsamında gösterilen günün bir diğer filmi Belmin Söylemez imzası taşıyan “Ayna Ayna” oldu. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Dr. Avni Tolunay Özel Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen filmin söyleşisi yönetmen Belmin Söylemez, oyuncular Laçin Ceylan ve Manolya Maya ile Hülya Ulusyo katılımıyla gerçekleşti. Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan “Heartbeat Of Tribal Galaxy” günün heyecan veren yapımlarındandı. Festivalin Hayatın Ritmi bölümü filmlerinden “Boşlukta” ve “Fatma’dan Sonra 40 Yıl” ise günün izleyicilerle buluşan dikkat çekici belgeselleriydi. Yarışma Dışı Özel Gösterimler bölümü filmlerinden müzisyen ve sinemacı Nedim Bora Hazar’ın yönettiği belgesel “Almanya Türküleri”nin gösterimi de yapıldı.

SİNEMADA GÖÇMEN SORUNU

Göç ve göçmen sorunlarını ele alan filmlerden oluşan İki Arada Bir Derede bölümü filmlerinden Okan Avcı yönetmenliğindeki “Şifa” ve Korhan Yurtsever imzalı “Kara Kafa” da dün beyazperdedeydi. Gösterimler sonrasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile Sinemada Göçmen Sorunu başlıklı bir de söyleşi yapıldı. Festival direktörü Vecdi Sayar’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Dış İlişkiler ve İletişim Sorumlusu Selin Ünal ile yönetmen Korhan Yurtsever konuşmacı olarak yer aldı.

ŞARKILARLA MÜBADELENİN 100. YILI

Cemal Ünlü ile Şarkılarla Mübadelenin 100. Yılı plak dinletisi de ilgi çekti. Dinletide tamamı 78 devirli gramofon plaklara (taş plaklara) kaydedilmiş eserler ve sanatçılar en eski örneklerden başlayarak sunuldu.

ÜCRETSİZ FİLM GÖSTERİMLERİ SÜRÜYOR

Festival, film gösterimleri, soru cevap seansları, söyleşiler ile dolu bir programla devam ediyor. 22 Haziran’a kadar sürecek 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde 7 farklı lokasyonda düzenlenen ücretsiz film gösterimleri İstinyePark Teras Renk Sinemaları, Elhamra Sahnesi, Karaca Sineması, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İzmir Sanat ve Göztepe vapur iskelesindeki Kadifekale Gemisi’nde devam ediyor.