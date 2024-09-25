Filmekimi bu yıl ödüllü filmleri izleyicisi ile buluşturacak...

Yayınlanma: 25.09.2024 - 20:01

Güncelleme: 25.09.2024 - 20:01

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi’nin programı açıklandı.



23. kez sonbaharda sinemalara gelen Filmekimi, bu yıl 4 farklı şehirde yapılacak ve Cannes’dan Venedik’e Locarno'dan Toronto’ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

Filmekimi İstanbul’da 4-13 Ekim, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim, İzmir’deyse 24-27 Ekim tarihlerinde Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilecek

Tarihleri belirlenen bazı filmler...

Joker: İkili Delilik - 3 Ekim

Hayırlı Evlat - 4, 7, 8 ve 13 Ekim

Kefenler - 4, 5, 7 ve 11 Ekim

Beç Tavuğu Olmak Üzere - 4, 7, 8 ve 10 Ekim

Sapkın - 4, 5, 6 ve 7 Ekim

Diva Fütura - 6, 8, 9 ve 13 Ekim

Kutsal İncirin Tohumu - 6, 7, 8, 9 ve 10 Ekim

Aydınlık Hayallerimiz - 4, 5, 6, 7, 8 ve 11 Ekim

Balkondaki Kadınlar - 8, 9, 10 ve 12 Ekim

Limonov - 9, 11, 12 ve 13 Ekim

Dünyanın Sonuna Üç Kilometre - 9, 10, 11 ve 12 Ekim

Dönüş - 10, 11, 12 ve 13 Ekim

Saturday Night - 11, 12 ve 13 Ekim

Oh Kanada - 10, 11, 12 ve 13 Ekim

Marcello Kio - 4, 5, 7 ve 12 Ekim

The Brutalist - 4 ve 13 Ekim