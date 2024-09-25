Filmekimi bu yıl ödüllü filmleri izleyicisi ile buluşturacak...
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi 23'üncü defa izleyicisi ile buluşacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi’nin programı açıklandı.
23. kez sonbaharda sinemalara gelen Filmekimi, bu yıl 4 farklı şehirde yapılacak ve Cannes’dan Venedik’e Locarno'dan Toronto’ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.
Filmekimi İstanbul’da 4-13 Ekim, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim, İzmir’deyse 24-27 Ekim tarihlerinde Paribu sponsorluğunda gerçekleştirilecek
Tarihleri belirlenen bazı filmler...
Joker: İkili Delilik - 3 Ekim
Hayırlı Evlat - 4, 7, 8 ve 13 Ekim
Kefenler - 4, 5, 7 ve 11 Ekim
Beç Tavuğu Olmak Üzere - 4, 7, 8 ve 10 Ekim
Sapkın - 4, 5, 6 ve 7 Ekim
Diva Fütura - 6, 8, 9 ve 13 Ekim
Kutsal İncirin Tohumu - 6, 7, 8, 9 ve 10 Ekim
Aydınlık Hayallerimiz - 4, 5, 6, 7, 8 ve 11 Ekim
Balkondaki Kadınlar - 8, 9, 10 ve 12 Ekim
Limonov - 9, 11, 12 ve 13 Ekim
Dünyanın Sonuna Üç Kilometre - 9, 10, 11 ve 12 Ekim
Dönüş - 10, 11, 12 ve 13 Ekim
Saturday Night - 11, 12 ve 13 Ekim
Oh Kanada - 10, 11, 12 ve 13 Ekim
Marcello Kio - 4, 5, 7 ve 12 Ekim
The Brutalist - 4 ve 13 Ekim
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