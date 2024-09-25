Kadıköy Çizgi Festivali için geri sayım başladı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:58

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:58

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Kadıköy Çizgi Festivali bu yıl beşinci kez çizgiseverlerle buluşuyor. 27-28-29 Eylül 13.00-21.00 saatleri arasında Yoğurtçu Parkı’ndaki festival, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival, daha önceki yıllarda olduğu gibi birçok yayınevini, dergileri, platform ve dernekleri ziyaretçilerle buluşturacak.

Festivalin açılış gününde, Çizgi Roman Okurları Derneği’nin düzenleyeceği imza günü usta çizerler Bülent Üstün ve Cengiz Üstün’ü okurlarıyla buluşturacak.

ÇİZGİ ROMAN İLE BELÇİKA TURU

Bu yılki festivalin dikkat çeken önemli etkinliklerinden biri ise Belçika İstanbul Başkonsolosluğu ile birlikte düzenlenen “Çizgi Roman İle Belçika Turu” adlı sergi olacak. Çizgiseverler, bu sergide Belçika’nın önemli ve başarılı çizerlerinin eserlerini görme fırsatı bulacak. Ayrıca festivalde sergiler, söyleşiler ve atölyeler dışında film gösterimleri de yapılacak. Görsel bir şölen haline gelen bu etkinlikte Maltepe Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencilerinin hazırladığı animasyon seçkisi, Canlandıranlar Derneği’nin Yetenek Kampı Seçkisi ve Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencilerinin filmleri izleyicilerle buluşacak.

Her yıl kült filmlerin gösterildiği festivalde bu yıl, 3 gün boyunca yönetmen Robert Zemeckis'in Geleceğe Dönüş serisinin 3 filmi gösterilecek. Belediye Kültür Yayınları’nın yayımladığı yazar Melike İlgün’ün kaleminden çıkan 3 çocuk kitabı ve Karikatür Evi’nin katkıları ile hazırlanan “Sen de Karikatür Çizebilirsin” kitabı okurlarıyla buluşacak. Ayrıca 29 Eylül Pazar Saat 15.00’te Melike İlgün imzası olacak.

Suadiye, Caddebostan, Yeldeğirmeni, Hasanpaşa ve Erenköy semtleri olmak üzere İstanbul’un birçok sokağında duvar resimleri yaparak “Rakun” mahlasını kullanan 27 yaşındaki Burak Yurdakul, geçen Nisan ayında hayatını kaybetmişti. Bu yılki Çizgi Festivali’nde genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı için saygı duruşu niteliğinde bir sergi de düzenleniyor. Rakun’un arkadaşları ile birlikte hazırlanan bu sergi, aynı zamanda Karikatür Evi’nde sezonun ilk sergisi olarak devam edecek.

PAZAR GÜNÜ 'MEZAT' VAR

Mezat etkinliği bu yıl da ilgililerini bir araya getirecek. Çizgi Roman Okurları Derneği’nin 29 Eylül Pazar günü düzenleyeceği mezat etkinliğinde koleksiyonerler saat 15.00’te buluşacak.



