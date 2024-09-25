12. Boğaziçi Film Festivali 18 Ekim'de başlayacak

12. Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

12. Boğaziçi Film Festivali 18 Ekim'de başlayacak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 19:21

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Film Festivali'nin bu yılki afişi, genç tasarımcı Mehlika Hilal Kırca'nın elinden çıktı.

İstanbul'un renklerini yansıtan ve Galata'yı odağına alan afişteki martı ve yunusların rotaları ise şehrin ve festivalin kalbi Beyoğlu'nu gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, her yıl olduğu gibi bu yıl da afiş tasarımı için sanatın geniş yelpazesindeki farklılıkları değerlendirmek istediklerini belirterek, özgün sanatçıların çalışmalarıyla festivale değer kattıklarını aktardı.

Afişi tasarlayan Mehlika Hilal Kırca ise "İstanbul ve Boğaziçi'nin sonsuz ilhamından" yola çıktığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Kumaşlar ve lalettayin dikişlerle oluşturduğum dokular ve katmanlar üzerinde martılar ve festivalin sembolü olan yunusların rotaları, Beyoğlu'nu işaret ediyor. Her katman şehrin sesini, şiirini, hareketini, canlılığını vurgulayarak izleyicileri festivale davet ediyor."

Festival 18-25 Ekim'de sanat tutkunları ile buluşacak.


Etiketler: #Boğaziçi Film Festivali #Film Festivali #Film #FESTival

İlgili Haberler

Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu'ndan 'Carmen ve Tango Ateşi' rüzgarı

Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Astana Bale Tiyatrosu'ndan 'Carmen ve Tango Ateşi' rüzgarı
Judith Nijland, Alanya Uluslararası Caz Festivali kapsamında Türkiye’deki dinleyici ile ilk kez buluşacak

Judith Nijland, Alanya Uluslararası Caz Festivali kapsamında Türkiye’deki dinleyici ile ilk kez buluşacak
Kadıköy Çizgi Festivali için geri sayım başladı

Kadıköy Çizgi Festivali için geri sayım başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler