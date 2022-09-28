Filmekimi ne zaman başlıyor? Filmekimi bilet satışları ne zaman başlayacak?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:03

Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde prömiyerini yapmış, ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturuyor.

FİLMEKİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.

FİLMEKİMİ'NDE HANGİ FİLMLER OLACAK?

Eylülde sonuçlanan Venedik Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getiren The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh), Noah Baumbach’ın son filmi Beyaz Gürültü Filmekimi programında yer alıyor. Venedik’ten ayrıca L’Immensità (Emanuele Crialese), Marlowe (Neil Jordan), Paul Schrader'ın yeni filmi Usta Bahçıvan filmleri de Filmekimi’nde.

Cannes’da Büyük Ödülü paylaşan Claire Denis’nin Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Lukas Dhont’un Yakın filmleri, Jüri Ödülü kazanan Sekiz Dağ (Charlotte Vandermeersch & Felix Van Groeningen), yine Jüri Ödülü kazanan Aİ (Jerzy Skolimowski), Park Chan-wook’a En İyi Yönetmen ödülü getiren Ayrılma Kararı, Zar Amir-Ebrahimi’ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren Kutsal Örümcek (Ali Abbasi), Song Kang-ho’ya En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren Bebek Servisi (Hirokazu Kore-eda), En İyi Senaryo Ödülü kazanan Cennetten Gelen Çocuk (Tarik Saleh), Eleştirmenler Haftası Jüri Ödülü ve Saraybosna'da Cinsiyet Eşitliği Ödülü alan Güneş Sonrası (Charlotte Wells), Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde EcoPro Jüri Ödülü kazanan İncir Ağaçlarının Altında (Erige Sehiri), en iyi ilk filme verilen Altın Kamera ödülünü kazanan Savaş Atı (Gina Gammell & Riley Keough), Europa Cinemas En İyi Avrupa Filmi seçilen Güzel Bir Sabah (Mia Hansen-Løve), eleştirmenler federasyonu FIPRESCI Ödülü kazanan Leyla’nın Kardeşleri (Saeed Roustaee), Belirli Bir Bakış bölümünde FIPRESCI ödülü kazanan Mavi Kaftan (Maryam Touzani), aynı bölümde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Akdeniz Ateşi (Maha Haj), Belirli Bir Bakış bölümünün en iyi filmi seçilen İşe Yaramazlar (Lise Akoka & Romane Gueret); yine Belirli Bir Bakış bölümünde Vicky Krieps’e En İyi Performans ödülü getiren Korsaj (Marie Kreutzer) Filmekimi'nde gösterilecek.

Programda ayrıca Romen usta yönetmen Christian Mungiu'nun son filmi R.M.N., Toronto Film Festivali'nde prömiyerini yapan Kadın Kral (Gina Prince-Bythewood), Emma Thompson'lı İyi Şanslar Leo Grande, Louis Garrel'in yönettiği yeni filmi Masum, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi Kestik! (Michel Hazanavicius), Sundance ve birçok festivalde daha ödüllendirilen Aşkın Ateşi, Hlynur Pálmason'un son filmi Tanrının Unuttuğu Yer, Selçuk Metin'in Yıldız Kenter belgeseli Caniko da yer alıyor.

FİLMEKİMİ BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Filmekimi biletleri 4 Ekim 2022'de satışa sunulacak.











